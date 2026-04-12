El chotis, de baile cortesano a emblema de Madrid, marca el paso a una zarzuela con visos de ser declarada BIC

Archivo - Cientos de personas bailan el chotis durante el pasacalles castizo ‘Bailando por Madrid’ por las Fiestas de San Isidro, en la Plaza Mayor de Madrid, a 11 de mayo de 2025, en Madrid (España). La iniciativa, organizada por la Academia de Bailes de - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El chotis, puro casticismo madrileño de orígenes cortesanos, viene marcando el paso a otro clásico, la zarzuela, que la Comunidad de Madrid pretende proteger declarándola Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Patrimonio Inmaterial para "garantizar la pervivencia de un género" nacido en la capital y que ha retratado durante siglos la vida y las costumbres de los 'gatos' y 'gatas'.

Pero el chotis lo hizo primero: la declaración de las Fiestas de San Isidro de la capital como BIC en diciembre de 2021 incluye a esta manifestación cultural en forma de baile. Su origen está en la Centroeuropa del siglo XIX, donde se bailaba entre la gente de alta alcurnia el 'schottisch', 'escocés' en alemán.

El chotis, como pasó a pronunciarse, se bailó por primera vez en Madrid la noche del 3 de noviembre de 1850 durante una fiesta organizada por la reina Isabel II en el Palacio Real. Esta 'polca alemana', como también se la conocía, traspasó los elegantes salones de los palacios hasta asentarse en las calles y plazas de Madrid y convertirse en uno de los símbolos de la identidad madrileña, en el que la mujer es la que manda, como explican los entendidos, porque es la que marca los pasos.

DEL BAILE DEL ALCALDE A LA VERSIÓN POP-ROCK

Han pasado 176 años desde que el chotis se escuchara y bailara por primera vez en Madrid y sigue vivo. Lo demuestran los cientos de chulapos y chulapas que sacan sus mejores pasos al ritmo del organillo en San Isidro, el 15 de mayo.

También, o al menos lo intentó, como recuerda con humor, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el día de su boda. Sirve además para hacer crítica y si no que se lo pregunten a los entonces cabezas visibles de Vox Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio.

Los dos primeros tienen hoy un expediente de expulsión del partido y la tercera dejó la política. Entonces los tres no dudaron en presentarse en el San Isidro de 2019 con sus parpusas y claveles para cantarle un chotis crítico a la entonces alcaldesa Manuela Carmena.

El pop, el rock y hasta el tecno han dado su toque particular al chotis de la mano de La La Love You, Sidecars, Ginebras o Vera Noor. Y además ha conseguido lo que pocas veces se ha visto en los últimos años en la política madrileña, unanimidad.

"AQUÍ LA GENTE SABE BAILAR SEVILLANAS PERO NO CHOTIS"

Hace exactamente dos años llegaba al Pleno de Cibeles una proposición de Vox, aprobada por unanimidad, para plantear a la Comunidad la declaración del chotis como BIC, al igual que las fiestas de San Isidro, considerando a este baile una manifestación cultural de especial relevancia.

Desde Vox el concejal Fernando Martínez Vidal argumentaba que el madrileñismo "se ve ensombrecido por el peso de las manifestaciones culturales de carácter nacional" en la ciudad. "Aquí la gente sabe bailar sevillanas pero no chotis, lo que pone en riesgo la supervivencia del casticismo en el futuro", advertía.

Incluso llegó a defender que el chotis 'Madrid', de Agustín Lara, es el auténtico himno oficial de la ciudad. Desde la Comunidad contestaron que el chotis ya está protegido, exactamente desde el 15 de diciembre de 2021, cuando el Consejo de Gobierno aprobó el decreto de declaración de las Fiestas de San Isidro de la capital --se celebran desde 1622, año de la canonización del santo-- como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Hecho Cultural.

En esta protección figuran los diferentes actos religiosos, civiles y lúdicos; la feria taurina en la plaza de Las Ventas; los bailes y música típicos como el chotis; especialidades gastronómicas como rosquillas, gallinejas, entresijos, vino dulce y barquillos; la vestimenta de majos y majas, chulapas y chulapos, y la representación oral y artística de San Isidro.

La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, quien era consejera del ramo en la Comunidad cuando se aprobó esta declaración BIC, ha destacado en todo momento el diálogo permanente con la Federación de Grupos Tradicionales para promover y difundir los elementos del casticismo. El chotis, ha venido recordando, está incluido en los programas que se llevan a cabo en las escuelas municipales de música y danza del Ayuntamiento.