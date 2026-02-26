Cibeles aprobará en marzo la ordenanza de Movilidad con 110 alegaciones presentadas, lejos de las 7.668 de 2021

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha anunciado que la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible pasará por el Pleno de Cibeles el próximo mes de marzo para ser aprobada definitiva, un texto en el que "no hay cambios" con respecto al que ya obtuvo el 'ok' inicial y en el que destacan las 110 alegaciones presentadas, muy lejos de las 7.668 registradas en 2021.

La nueva ordenanza es la respuesta a la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a partir de un recurso de Vox, de aquellas partes de la norma de 2021 por las que se definía el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al detectar una insuficiencia en cuanto al informe de impacto económico.

"Hemos hecho un nuevo análisis económico a partir de un informe de la empresa pública Ineco", ha contestado Carabante en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha recordado que, de manera paralela, el Consistorio ha recurrido en casación ante el Supremo el fallo del TSJM.

Borja Carabante ha defendido que la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible "viene a establecer de nuevo el modelo de éxito que ha sido Madrid 360, que ha permitido no sólo mejorar la calidad del aire sino tener los mejores datos de toda la serie histórica mes a mes".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))