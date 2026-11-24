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MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha aprobado definitivamente por unanimidad, sin alegaciones presentadas, el Plan Especial presentado en el Paseo de la Dirección, 318, en el distrito de Tetuán, que permite el aumento de la edificabilidad alrededor de las 242 viviendas públicas que se levantarán.

La parcela que hoy ha pasado por el Pleno fue cedida a la EMVS para construir vivienda de protección pública de precio básico en alquiler. El Plan Especial modifica en concreto la ordenación pormenorizada y las alineaciones interiores de la parcela ampliando la superficie sobre la que se levanta el edificio y también aumenta la edificación en el número de plantas.

"En el Ayuntamiento de Madrid trabajamos desde la gestión para ofrecer a los madrileños soluciones óptimas y todo ello con plenas garantías y de conformidad con lo previsto en la legislación vigente. Esto se traduce en lo que les importa a los madrileños, 242 viviendas públicas y una inversión de 44,52 millones de euros", ha expuesto el delegado de Vivienda, Álvaro González.

En el mismo Paseo de la Dirección el Ayuntamiento de Madrid ya tiene en marcha una promoción de 124 viviendas, con más de 24,65 millones de euros de inversión municipal, y también la de la calle Alberti, que ya tiene aprobado inicialmente el Plan Especial con el que se sumarán 90 viviendas con una inversión de 16,4 millones de euros. En total, y contando con este Plan Especial, se habla de una inversión de más de 85 millones de euros de vivienda pública.