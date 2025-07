Cibeles celebrará su Pleno del Estado de la Ciudad el 8 de septiembre, pistoletazo de salida de una larga precampaña

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Cibeles se despedirá del descanso estival el 8 de septiembre, cuando abra sus puertas para celebrar el anual Pleno del Estado de la Ciudad, retrasado este año al final del verano por la baja de paternidad del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, una sesión que oficiosamente dará el pistoletazo de salida a una larga precampaña electoral, con la vista puesta en la cita con las urnas de la primavera de 2027.

Según el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), la Corporación celebrará una sesión extraordinaria, con carácter anual y durante el primer semestre del año, dedicada a hacer balance de los 365 días previos. Los plenos del estado de la ciudad se celebran cada año excepto aquel en que se celebren las elecciones municipales.

En esta ocasión la baja de paternidad del alcalde lo ha retrasado y será el preludio del Pleno del Estado de la Región. La que no estará en esta sesión anual será la jefa de la oposición y portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, entonces de baja por maternidad.

Eduardo Rubiño hará las veces de portavoz en un grupo político que contará con un edil menos con la despedida de Félix López-Rey, a formalizar en esa sesión. También habrá cambios en la bancada socialista, con la despedida este mes de julio de la edil Soledad Murillo.

Vivienda, el incremento de las becas infantiles, la reforma del Paisaje de la Luz o la puesta al día de Neptuno fueron algunos de los anuncios del alcalde en su primer Pleno del Estado de la Ciudad de mayoría absoluta. El trío de grandes obras --el soterramiento de la A-5, Parque Ventas y Castellana-- son apuestas seguras en el discurso de Almeida, como también lo es el peso de la política nacional en Cibeles.

A esta sesión extraordinaria llegará un PP aupado por las encuestas que ya se han realizado, donde no sólo mantienen su mayoría absoluta sino que la agrandan. La formación política que sale perdiendo en estas primeras encuestas es Más Madrid al vaticinar la pérdida del cetro de jefes de la oposición.

Ese puesto lo gana el PSOE, con una Reyes Maroto que acudirá al Pleno como secretaria general del PSOE Madrid Ciudad. De un Pleno del Estado de la Ciudad a otro el distanciamiento y las acusaciones de crispación entre PSOE y PP han ido en aumento, hasta el punto de que los socialistas no son invitados a los actos que organiza el Ayuntamiento más allá de aquellos institucionales de invitación obligada, como los plenos.

Esa tensión supera al grupo municipal: el delegado del Gobierno, Francisco Martín, no estará entre los invitados a la sesión del 8 de septiembre si las cosas no cambian, como no lo estuvo en el acto institucional de San Isidro ni en el día grande de la Policía Municipal, San Juan.

Crispada, también así se puede definir la relación que el Gobierno municipal mantiene con el líder de Vox, Javier Ortega Smith, que en las encuestas se mantiene en el mismo número de concejales. El último encontronazo, después de que Ortega se encarara con unos profesores, llevó al alcalde a recomendarle "más neuronas y menos testosterona", además de manifestar su convencimiento de que "debía haber dejado de ser concejal hace mucho tiempo".

Ortega Smith le ha aconsejado "humildad" y "menos prepotencia" porque "si se suman todos los votos de los madrileños recibidos por Almeida y su candidatura y suman los votos de todos los madrileños que no votaron al señor Almeida se dará cuenta de que hay más votos que no le votaron que los que le votaron a él".