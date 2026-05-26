Cibeles da su 'sí' al 10% más de edificabilidad en sótano de Mercado de San Miguel tras no encontrarse restos de muralla

Archivo - Fachada del Mercado de San Miguel, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Mercado de San Miguel ha reabierto sus puertas una vez que se ha llevado a cabo el refuerzo de la cimentación interior, completando así un plan de "rehabilitación y - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Cibeles ha aprobado el plan especial que regulará las obras del Mercado de San Miguel, con las que se "pondrá en valor un edificio que es Bien de Interés Cultural (BIC)", con un incremento aparejado de un 10% de la edificabilidad en la planta sótano.

Se busca, en palabras del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, "mejorar las condiciones técnicas, higiénicas y accesibles" después de no encontrarse restos de la muralla medieval de Madrid, como ha dictaminado la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

El plan ha salido adelante con el 'no' de la izquierda y el apoyo de PP y Vox. Recibió en su momento dos alegaciones políticas, una de Más Madrid y otra del PSOE, estimadas e incluidas parcialmente en este expediente.

Originalmente no había tenido en cuenta el trazado de la muralla medieval y, a instancias del PSOE, se pidió un estudio arqueológico. "No se había hecho porque había pasado ya por la Comisión Local de Patrimonio y por la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico y Artístico Natural del Ayuntamiento de Madrid", ha explicado Carabante.

El portavoz socialista de Urbanismo, Antonio Giraldo, ha explicado que la documentación original no incluía un aspecto "determinante" ante el hecho de que "por debajo pasa el trazado de la muralla cristiana de Madrid".

"¿Cómo es posible que nadie lo mencionara en el expediente de la ampliación del mercado de San Miguel, cuando precisamente el plan especial de la muralla (de 2020) obliga a ello? Algo insólito, desde luego", ha apostillado Giraldo. El socialista cree que esa no incorporación inicial tuvo "una intencionalidad, como tantas sufridas en esta ciudad".

Carabante ha indicado que, tras la resolución regional y por un "criterio de prudencia", se incorporó al determinar que por debajo de los 12 metros del Mercados San Miguel no hay muralla y que, por tanto, "son compatible las obras de incremento edificabilidad con la protección del patrimonio histórico, como lo ha determinado la Comisión Local de Patrimonio".

Construido entre 1913 y 1916, la superficie del mercado es de 1.745 metros cuadrados. Al ser declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid es necesario el informe preceptivo de la Comisión Local de Patrimonio, que dictó informe el 9 de abril del 2026.