Cibeles, Matadero, Colón, Plaza España, Vallecas y hasta el Metropolitano se transforman en pista de hielo por Navidad

Un chico patina en la pista de hielo del mercadillo navideño de Plaza España - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cibeles, Matadero, Colón, Plaza España, Puente de Vallecas y hasta el estadio Metropolitano se transformarán en pista de hielo para cumplir con una tradición ya de toda Navidad.

De marcar goles a 'volar' sobre patines: el Estadio Riyadh Air Metropolitano abrirá sus puertas del 22 de diciembre al 11 de enero a 'Madrid on Ice', descrita como "una de las pistas de patinaje más grandes de Europa" con más de 4.760 metros cuadrados de hielo alrededor del césped y con capacidad para más de 1.500 patinadores al mismo tiempo.

'Madrid On Ice' se completa con talleres navideños, espectáculos de luces sobre hielo y puestos de chocolate con churros, castañas asadas y algodón de azúcar, además de atracciones infantiles como castillos hinchables o el trenecito de Papá Noel.

Ya es una tradición en Madrid --en marcha desde 2012-- reconvertir el corazón político de la ciudad, el Ayuntamiento, en una pista de patinaje sobre hielo. En esta Navidad volverán a ser 400 metros cuadrados abiertos en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 13 de diciembre al 5 de enero.

Y Matadero, contenedor cultural de referencia en Madrid, también se plegará a su tradicional cita con el hielo en una pista de 600 metros cuadrados abierta para toda la familia desde este pasado 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Otra opción se puede encontrar en el mercado navideño abierto en Plaza de España, 600 metros cuadrados ya en marcha y hasta el 11 de enero.

UNA PISTA ECOLÓGICA PROMOVIDA POR EL PATINADOR JAVIER HERNÁNDEZ

Hablar de patinaje sobre hielo es tanto como hablar del patinador madrileño Javier Fernández, campeón del Mundo, campeón de Europa y campeón de España. En la Plaza de Colón ha abierto hasta el 6 de enero la pista de 800 metros cuadrados, de hielo ecológico por primera vez en este 2025 en una apuesta responsable con el medio ambiente y que además resulta más segura y duradera según los expertos.

Pero las pistas de patinaje sobre hielo no son sólo cosa del centro de la ciudad. En la avenida de Entrevías, frente a la estación de Cercanías de Asamblea de Madrid, ya ha abierto una pista para probar suerte con los patines hasta el 6 de enero.