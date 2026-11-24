Archivo - Vista de la sala durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). La victoria de Reyes Maroto en las primarias socialistas a la Alcaldía de Madrid frente a su número dos en el - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Cibeles no conmemorará unido el Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25, al no poder consensuar una declaración institucional en un Pleno que además vendrá marcado en clave nacional, a cinco días de las elecciones generales.

La sesión arrancará con la comparecencia del director de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción mientras que el bloque de preguntas lo inaugurará Vox interesándose por dispositivo de Policía Municipal a desplegar durante la jornada electoral del 29N.

El problema de la vivienda será el denominador común de las primeras preguntas de la izquierda de PSOE y Más Madrid mientras que el PP se centrará en el proyecto de presupuestos de 2027. Otro 'clásico' de los plenos volverá a Cibeles, la tasa de basura, de la mano del PSOE, mientras que Más Madrid se interesará por la reforma de la residencia municipal de mayores Santa Engracia.

La "precaria situación del sistema público de servicios sociales en la ciudad de Madrid" (PSOE, las instalaciones deportivas de la ciudad (Vox) serán otras preguntas. Más Madrid preguntará a la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma sanz, por "la detención violenta el pasado 5 de noviembre por parte de la Policía Municipal de un profesor madrileño que se manifestaba pacíficamente en defensa de la educación pública y que fue innecesariamente derribado y sometido".

25N EN EL PLENO DE CIBELES

El bloque de proposiciones abordará desde la climatización de los centros educativos (Más Madrid) hasta la petición para derogar la Ley de Memoria Histórica (por el concejal no adscrito Javier Ortega Smith), aunque el 25N, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, será el protagonista.

Será un año más sin una declaración institucional apoyada por todos los grupos presentes en la Cámara, una unidad que no se da desde 2018, bajo el mandato de Manuela Carmena. Un año después llegó la falta de acuerdo coincidiendo con el aterrizaje de Vox en Cibeles.

Desde entonces, el partido abanderado por Santiago Abascal y ahora además los dos concejales no adscritos expulsados de Vox, Ortega e Ignacio Ansaldo, no han secundado ningún minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista detrás de la pancarta con la que el resto del Ayuntamiento planta cara a esta lacra, con el lema 'Basta ya. No a la violencia de género'.

De cara al 25N de este 2026 y ante el Pleno de Cibeles, que se celebra un día antes, no habrá una declaración institucional pero sí una campaña del Ayuntamiento y proposiciones como la presentada por el Grupo Popular, con Carlos Izquierdo en la portavocía.

En ella demandan un "refuerzo de la prevención de la violencia de género desde los ámbitos educativos para garantizar la libertad, la seguridad y la autonomía de quienes la sufren", además de "dotar de medios materiales y humanos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e instar a las distintas administraciones públicas a ratificar un compromiso firme de lealtad institucional y cooperación estrecha".

La proposición se presenta, han trasladado fuentes del PP a Europa Press, con la voluntad de que todos los grupos puedan unirse a ella porque "lo importante no es quien la presente, sino que se apruebe".

La portavoz de Vox, Arantxa Cabello, ha registrado una proposición al Pleno de cara al 25N en la que pide "poner fin al modelo de protección de las mujeres basado en la ideología de género y sustituirlo por un sistema eficaz centrado en la víctima, priorizando la seguridad, la prevención y la protección real de las mujeres".

LAS PROPUESTAS DE LA IZQUIERDA

La respuesta de la izquierda viene también en forma de proposición. Más Madrid, con Rita Maestre en la portavocía, recordará a Maricarmen Abascal con una iniciativa sobre la violencia habitacional reclamando la aplicación "con lealtad institucional" del Real Decreto con el nombre popularmente de la octogenaria desahuciada, "la ampliación de los cupos de reserva de la EMVS para víctimas de violencia de género" y "más plazas de la red municipal de alojamiento protegido para estas víctimas".

Los socialistas de Reyes Maroto no han presentado una propuesta específica por el 25N "ante el veto continuado a las declaraciones estos últimos años", han trasladado fuentes del PSOE a Europa Press. Sí abordarán la situación de las mujeres en Madrid con una pregunta en el Pleno dirigida al grupo de Gobierno, si creen que "deben rectificar su modelo de Centros Integrados de Atención a la Mujer (CIAM) tras el varapalo del Tribunal de Contratación Pública, que obliga a elaborar nuevos pliegos, junto al rechazo de las trabajadoras de los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género y de los Espacios de Igualdad".