Cibeles no reprueba a Toscano por sus palabras sobre el colectivo LGTB al enmarcarlas PP en la "libertad de expresión"

La izquierda y PP sí aprueban instar a la corporación municipal a defender el derecho a la igualdad de trato y no discriminación

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid no ha reprobado este martes a la edil de Vox Carla Toscano al enmarcar el PP sus palabras sobre el colectivo LGTBI y la pederastia en su "libertad de expresión".

Ha sido en el Pleno de este martes en Cibeles ante una propuesta del PSOE que constaba de tres puntos: la reprobación, instar a la defensa de la igualdad de trato y no discriminación así como la dignidad de las personas LGTBI y reclamar al presidente del Pleno aplicar el Reglamento Orgánico para garantizar que no haya discursos de odio ni ataque a las personas LGTBI. Solo el segundo ha contado con el respaldo del PP.

Toscano afirmó el pasado Pleno que "el adoctrinamiento LGTBI a los niños es corrupción de menores y lleva a la pederastia", afirmaciones que han motivado la iniciativa socialista que ha defendido el concejal Antonio Giraldo.

"El problema de estas palabras, señora Toscano, es que se van a escuchar fuera de este pleno, es que las van a escuchar personas del colectivo LGTBIQ+, niños, niñas, personas trans, que sufren acoso en el colegio y que luego llegan a casa y la pueden escuchar a usted perfectamente decir esto, decir estas palabras", ha recalcado Giraldo, quien ha tachado estas declaraciones de "nauseabundas" y "miserables".

Considera que las personas LGTBI no tienen que pasar por el "miedo" de escuchar estas palabras que "empoderan" a quien "ejerce el odio" a "quienes acosan en el colegio, agreden en la calle e incluso matan", en referencia a Samuel Luiz.

En este punto ha afeado al presidente del Pleno, Borja Fanjul, no haber "actuado" en el momento en el que se proferían estas palabras. "Somos un colectivo, la señora Toscano no atacó a personas individuales sino lo que representa un colectivo de personas y una bandera", ha remarcado Antonio Giraldo quien ha llamado, infrucuosamente, a que Cibeles votase a favor y "defender a tantísima gente que está fuera y no puede defenderse".

PP HABLA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, José Fernández, ha afirmado que el Gobierno local y el PP estará siempre "del lado de los derechos humanos", pero le ha espetado al PSOE que esta propuesta "llega tarde" y ha reivindicado que él fue "el primero" en condenar estas palabras. "El primer rechazo vino de este Gobierno y del PP", ha subrayado.

Los 'populares' habían presentado una enmienda para que en vez de reprobar a Toscano, se rechazaran sus palabras y se solicitara su reprobación pública, algo que no ha aceptado el PSOE en una "nueva demostración de que lo único que les interesa es generar crispación y polarización".

Fernández ha apostillado que querían diferenciar "actitudes violentas" como las del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, en el pleno --que llevaron a su reprobación-- de las "palabras que juegan en la libertad de expresión".

"Yo lucharé hasta mi último esfuerzo y mi partido para que no se vuelvan a producir y que no haya gente que piense como usted, señora Toscano, se lo digo claramente", ha concluido Fernández.

MM VE EN TOSCANO LA "CUELDAD" COMO "IDENTIDAD POLÍTICA"

El portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha afirmado que reprobar a Toscano sería "quedarse corto" porque ella es "síntoma de una estrategia más alta", la de hacer "la crueldad la identidad política".

Ha identificado los comentarios de Toscano con otros vertidos por el presidente de EEUU, Donald Trump, o el de Argentina, Javier Milei, quien "comparó la homosexualidad con la pedofilia".

Por último, ha subrayado que la incorrección política "usada contra el poder es sano", pero contra "los más débiles es miserable".

TOSCANO SE REBELA CONTRA SU "TRIBUNAL"

La propia Toscano al tomar la palabra ha identificado Cibeles como su "tribunal", del que ha afirmado que no acepta su "autoridad" para juzgarla.

En cambio ha emulado a Émile Zola y ha esgrimido su "J'accuse" para cargar contra los demás grupos políticos acusándoles de "convertir España en una dictadura moral", de "no trabajar para los ciudadanos sino para los 'lobbies'", acabar con "los pilares de la democracia", atacar "el matrimonio y la familia natural" o de "utilizar el sufrimiento de las personas homosexuales y transexuales para el propio beneficio".

"Yo les acuso de sexualizar a nuestros hijos y exponerles a ideologías y a personas que no quieren su bien, sino romperles", ha apostillado a continuación Toscano. En este punto ha afirmado que ella no va a callar porque lo que la mueve "no es el odio" sino la "defensa de la verdad, de la justicia y de la vida".

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Previamente, el Pleno rechazaba una propuesta de Vox en busca de que se garantizase el "derecho fundamental a la libertad de expresión" en sesiones plenarias, comisiones, plenos de distrito y actuaciones en el ámbito municipal.

El presidente del Pleno y concejal del PP resumía el porqué de su 'no' a que estaba pidiendo algo "que ya se viene haciendo". Ha remarcado que ellos defienden esta libertad con los "únicos límites del Reglamento Orgánico del Pleno y el Código Penal".

De hecho, se ha dirigido a Toscano y le ha dicho que ella ejercer esta libertad "en cada intervención que hace en el salón de plenos, soltando una barbaridad mayor que la anterior".

Toscano ha afirmado, por la contra, que hace unos años unos "pseudo-intelectuales inventaron ciertas teorías" sobre historia, clima o "ideología de género" que volvieron "religión". Cree que en la misma hay "algo parecido a lo que serían las vacas sagradas del hinduísmo", los "grupos de privilegiados a los que no se puede criticar".

"Esta es la situación en Madrid y en España, promovida por una izquierda que lleva en su ADN el totalitarismo", ha apostillado Toscano, quien ha incluido en esas "izquierdas" al PP que ha "asumido como propios los postulados de la religión oficial".

El socialista Enrique Rico le ha replicado que la Constitución Española "reconoce la libertad de expresión", pero "con límites" como el respeto a los derechos fundamentales y al honor.

Considera que Vox y Toscano "están cruzando los límites éticos y morales, los democráticos" a través de "discursos de odio" que "atacan a personas LGTBI, migrantes y mujeres". "Discursos de odio, racistas y fascistas", ha espetado.

En este último calificativo ha coincidido el portavoz adjunto de Más Madrid, Edu Rubiño, quien ha acusado a Toscano de haber "crecido a lomos del discurso de odio" y "abusando de la libertad de expresión". Le ha apuntado que lo que "no pueden pretender" es no tener respuesta.

"Sencillamente, si ustedes hablan como fascistas, se comportan como fascistas, señalan a colectivos enteros como hay un fascista, o participan alentando cacerías contra migrantes como hacen los fascistas, pues entiendan que en el uso de nuestra libertad de expresión, diremos que ustedes son unos fascistas", ha zanjado.