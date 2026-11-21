Cientos de personas se han concentrado a las 12 horas de este domingo en Cibeles, al grito de "7291".- EUROPA PRESS

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han movilizado un año más este sábado desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol para pedir una ley de residencias que garanticen "plazas 100% públicas" y pedir justicia por "las 7.291 personas mayores que murieron en las residencias" durante la pandemia del covid-19.

La protesta, que ha sido convocada por Marea de Residencias, ha comenzado a las 12 horas desde Cibeles al grito de '7291' y al ritmo de una batucada, para honrar la memoria de los fallecidos en residencias durante la primera ola de la pandemia en 2020.

Durante la protesta, los manifestantes han portado carteles que rezaban '7291, no os olvidamos', 'Carroñeros' o 'Maltrato institucional' y han proferido cánticos como "Residencias públicas y de calidad" o "La privatización, produce corrupción" para criticar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "la falta de asistencia sanitaria para los fallecidos durante la pandemia en las residencias madrileñas".

La marcha ha estado secundada por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que ha pedido a la Comunidad de Madrid que apruebe "una ley de residencias para garantizar el 100% de plazas públicas".

En declaraciones a Europa Press, Maroto también ha criticado el plan de residencias 40-40 de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y lo ha tachado de "pelotazo" que lo que está haciendo es "privatizar" el modelo de residencias de la comunidad.

"Desde el Partido Socialista no lo vamos a permitir, como no lo van a permitir las familias madrileñas que se tienen que endeudar para poder pagarle una plaza de residencia a las personas mayores de esta comunidad", ha defendido.

Asimismo, ha tachado los datos de mayores en lista de espera de residencias como "alarmantes" con "más de 3.000 personas en lista de espera" esperando una residencia pública y con "más de 10.700 familias" esperando una asistencia domiciliaria solo en Madrid.

ALMEIDA Y AYUSO PONEN "UNA ALFOMBRA ROJA" A ESPECULADORES

Por otro lado, ha cargado contra Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por poner "una alfombra roja a los fondos buitre" porque, a su juicio, ha cedido "19 parcelas públicas de todos los madrileños a estos promotores de las residencias privadas".

"Y esto claramente es un modelo, el de Ayuso y Almeida, el modelo del pelotazo, el modelo de los fondos buitre, el modelo de la especulación que hay que parar", ha reivindicado.

Por ello, ha pedido "de forma mayoritaria" el voto del Partido Socialista a las personas mayores para que vayan a votar por "sus derechos" y que piensen lo que pasó en las residencias durante la pandemia.

"Queremos alzar la voz y desde luego por parte del Partido Socialista llevaremos a la Asamblea esa ley de residencias para garantizar que todas las plazas que se ponen a disposición por parte de la Comunidad de Madrid sean públicas", ha zanjado.