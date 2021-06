Cientos de personas en el Orgullo Crítico protagonizan una sentada en la Gran Vía al grito de 'Ley Trans Ya'

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Orgullo Crítico de Madrid ha reunido este lunes a cientos de personas que se han manifestado en defensa de los derechos de las personas transexuales y han protagonizado una sentada en la Gran Vía al grito de 'Ley Trans Ya', un día antes de que el Consejo de Ministros de luz verde al anteproyecto de la Ley LGTBI.

La movilización ha comenzado en torno a las 19.00 horas en la Plaza de Atocha, recorrido que ha continuado por el Paseo del Prado pasando por la Plaza de Cibeles y Gran Vía hacia Plaza España, donde ha concluido la manifestación con la lectura de un manifiesto.

Bajo el lema de la convocatoria 'Ni sexo asignado, ni género demostrado. Furia Trans contra toda autoridad', los manifestantes han coreado consignas como 'Madrid será la tumba del fascismo' o 'Gobierno, escucha, estamos en la lucha' para reivindicar que todos ellos quieren "ser y existir sin miedo".

También han cargado contra la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y es que, durante el transcurso, han alzado la voz en varias ocasiones para gritar 'Con Carmen Calvo no estamos a salvo'.

La movilización ha provocado incidencias de tráfico, tal y como lo había previsto el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid desde la hora de inicio de la manifestación hasta las 23.59 horas. En concreto, las vías afectadas han sido Paseo del Prado esquina Plaza Emperador Carlos V, Plaza de Cibeles, calle Alcalá y Gran Vía.

Con este, son 15 los años de manifestaciones en Madrid de este Orgullo reivindicativo, "fuera del evento capitalista e interesado del MADO, que este año vuelve con la idea de rentabilizar la fiesta". "Más allá de los discursos del amor y de la orientación del deseo, queremos ser, estar y existir sin miedo. Porque defendemos la autodeterminación de nuestras vidas y nuestros cuerpos más allá de cualquier autoridad, partido, grupo o institución", señalan en un manifiesto.

Durante estos últimos meses, este colectivo ha visto cómo partidos e instituciones "han elegido seguir patologizando a las personas trans, excusándose en un abstracto borrado de las mujeres y aferrándose a un determinismo biológico". "Pretenden ahora sacar una ley que niega la autodeterminación a menores trans, migrantes y la existencia de las personas no binarias. Gritamos alto que esa ley no nos representa", aseguran. No pararemos hasta el reconocimiento pleno e incuestionable de las personas trans binarias y no binarias pero también para desmontar las estructuras que nos oprimen", aseguran.

Orgullo crítico también defiende a las trabajadoras sexuales "que no ven reconocido su trabajo y se ven precarizada, golpeadas durante la pandemia y estigmatizadas". "Porque la lucha es contra cualquier tipo de trabajo asalariado. Gritamos alto que ¡trabajo sexual es trabajo! Exigimos la derogación de la Ley Mordaza. Las putas también son disidencias", añaden.