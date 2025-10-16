Cientos de personas reclaman en Madrid medidas contra "la epidemia silenciosa" de la siniestralidad laboral

Cientos de personas convocadas por CCOO y UGT reclaman en Madrid medidas contra "la epidemia silenciosa" de la siniestralidad laboral - EUROPA PRESS

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concretado este jueves frente a la sede de la patronal CEOE en Madrid, convocadas por los sindicatos CC.OO. y UGT, para reclamar a las administraciones medidas contra la siniestralidad en el ámbito laboral y hacer visible la "epidemia silenciosa" que, consideran, representa esta problemática.

Bajo el eslogan '¡Movilizate! Acabar con la siniestralidad laboral es responsabilidad empresarial', la convocatoria, que busca señalar la "gravedad" de los accidentes laborales en España, ha contado con la presencia de los líderes nacionales de ambos sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, así como de representantes de UGT FICA, ECOO del Hábitat y CCOO de Industria.

En la cita, celebrada en la calle Diego de León a la altura de Príncipe de Vergara, varios de los manifestantes portaban cruces de madera de color negro en las que se han podido leer inscritas causas comunes de muerte en el trabajo. 'Atrapamiento', 'caída en altura' o 'infarto laboral', han sido algunas de las más repetidas. La organización también ha colocado en un escenario desplegado al frente un ataúd de color negro a modo de reivindicación.

En este sentido, se han ido repitiendo diferentes proclamas durante todo el encuentro tales como "basta ya de morir por trabajar", "queremos salud, no un ataúd" o "no más muertes en el trabajo", entre otras.

Además, a modo de representación, varios figurantes se han subido al escenario para, posteriormente, desplomarse al suelo a medida que una voz enumeraba en los altavoces preparados previamente diversos motivos de muerte laboral. Salud mental, suicidios o falta de información e inversión en prevención han sido algunos de ellos. También se ha guardado un minuto de silencio.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, ha remarcado que la siniestralidad "no es un accidente" porque ocurren "cuando no hay prevención" y por "múltiples causas". Al hilo, ha reivindicado una prevención de riesgos laborales "activa" que no "sean papeles olvidados en un cajón".

Por su lado, el secretario general del CC.OO, del Hábitat, Daniel Barragán, ha denunciado que este miércoles murieron "tres compañeros en las obras de construcción de este país". Barragán ha afirmado que es responsabilidad de las empresas "legal y éticamente, garantizar la seguridad en los puestos de trabajo", a quienes ha reprochado que "las vidas" de sus compañeros "les parecen muy caras". "Eso no puede ser vamos a seguir exigiéndolo todos los días en la calle", ha reiterado.

COMUNIDAD DEFIENDE LA SINISTRALIDAD MÁS BAJA

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha defendido recientemente que 2024 había cerrado en la región con el índice de siniestralidad laboral más bajo de toda España --el número de accidentes de trabajo por cada 100.000 afiliados--.

Las cifras, publicadas entonces por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondientes al pasado año, arrojaron unos valores de 2.655 en España y de 2.041 en la región, lo que representa un 23% menos que la media nacional.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha remarcado durante la concentración que "la primera responsable de los accidentes laborales" que se producen en el conjunto de España "es la patronal", a la que han acusado de "cinismo" por no hacer "absolutamente nada" en relación con esta cuestión.

Alvarez también ha insistido en que, más allá de los fallecidos, "decenas de miles" de personas se quedan "incapacitadas para poder continuar trabajando". En este contexto, el representante sindical ha reclamado una ley de prevención de riesgos laborales.

Por su parte, el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha censurado que "por cualquier otra causa" que dejara "dos muertes al día" se produciría "un escándalo social, una alarma pública y habría campañas públicas", algo que no ocurre en este caso. Además, ha alertado de que "el 36% de los accidentes laborales en España se producen por causas que ni siquiera estaban previstas en los planes de prevención".