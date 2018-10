Cifuentes "no quiere polemizar" con Henríquez de Luna porque "las cuestiones personales nunca son importantes"

Actualizado 26/01/2017 15:16:49 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y de la gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este jueves que "no quiere polemizar con ningún compañero de partido, con nadie" y "no quiere polemizar con cosas que no son importantes porque las cuestiones personales nunca son importantes".

Así ha respondido preguntada por los periodistas tras recibir un premio de la asociación Envera a las recientes acusaciones del portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de la capital, Íñigo Henríquez de Luna, de excluir a los concejales del Consistorio de una reunión mantenida ayer en Génova y de no permitir la intervención de los asistentes.

Cifuentes ha asegurado que ayer estuvo "dos horas hablando con militantes de todo tipo" y que "siempre está dispuesta para hablar con cualquier compañero, ya sea concejal como Íñigo o cualquier diputado o afiliado que quiera hablar" con ella. "Soy absolutamente accesible. Llevo un año recorriendo las sedes, hablando con militantes", ha manifestado.

En esta polémica, la líder regional prefiere quedarse "con las cosas positivas". "Creo que el PP es un gran partido, con personas unidas. Siempre hay discrepancias, diferencias. Aunque uno quiera hacer las cosas al gusto de todos, siempre hay personas que quisieran que se hicieran las cosas de otra manera", ha apostillado.