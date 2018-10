Cinco madrileños, finalistas del Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores 2018 de la Obra Social 'la Caixa'

Publicado 29/06/2018 19:00:02 CET

Un total de cinco madrileños, Kamal Albedri Abdullah Noori, de 66 años, por su relato 'Noche blanca de mayo 1960'; Fátima Castro, de 68 años, por 'Huellas'; Antonio Maya, de 64 años, por 'Perfiles'; José Luis Sevillano, de 83 años, por 'Me caso'; y Juan Porro, de 67 años, por 'Well meet again', han resultado finalistas del concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores 2018 de la Obra Social 'la Caixa'.

Según ha informado la entidad en un comunicado, la iniciativa se enmarca en los talleres Grandes Lectores que promueve, y en los que participan más de 12.000 mayores anualmente.

No obstante, 'Esperando la Muerte' ha sido el relato ganador escrito por el barcelonés Hernán Morgenstern y ha sido designado. Además, 'Nieve', cuento escrito por Miguel Núñez (60 años, Málaga), y 'No te entiendo', de Santiago del Castillo (67 años, Málaga), han obtenido sendos accésits en el concurso.

Soledad Puértolas y Fernando Schwartz, escritores; Jesús Arroyo, director corporativo de Comunicación y Marketing de la Fundación Bancaria "la Caixa"; Ignacio Elguero, director de Programas de Radio Nacional de España; Llàtzer Moix, subdirector de La Vanguardia, y Aurora Del Amo, ganadora del concurso en la pasada convocatoria, han ejercido como jurado de la presente edición del certamen y han presidido en CaixaForum Madrid la ceremonia de entrega de los premios a los 15 finalistas.

A la décima edición del concurso se han presentado un total de 1.494 relatos, 142 más que en la anterior. Los autores proceden, en su mayoría, de la Comunidad de Madrid (327), Cataluña (238), Andalucía (167) y la Comunidad Valenciana (109).

Por edades, el 42 por ciento son mayores de 70 años; el 41 por ciento, de 60, y el 15 por ciento, de 80. Asimismo, la participación ha sido equitativa por sexos (53 por ciento de mujeres y 47 por ciento de hombres).

El objetivo del certamen es impulsar la participación y el papel activo de los mayores en la sociedad, fomentando el hábito de la lectura y el uso de la imaginación, la creatividad y su capacidad para asumir nuevos retos.

El premio del concurso consiste en la emisión radiofónica del relato y en su publicación en las páginas web de la Obra Social 'la Caixa', RNE y el periódico La Vanguardia. Asimismo, el ganador es obsequiado con un ordenador portátil y será miembro del jurado del concurso en 2019.