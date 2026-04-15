El CISEM da "un salto" tras 20 años: un cerebro único de emergencias en Hortaleza, bunkerizado y protección '5 escudos'

Archivo - Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM) - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, también vicealcaldesa de Madrid ha anunciado que se está trabajando en el anteproyecto para "el salto" que necesita el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM), en Manuel Becerra, tras dos décadas de vida: será un cerebro único con todos los servicios de emergencia agrupados en Hortaleza, con una zona bunkerizada y un completo sistema de protección de tipo 'cinco escudos'.

Lo ha detallado desde el edificio municipal de Prado 30, desde donde ha asegurado que es un proyecto que le "motiva extraordinariamente. "Creo que esta ciudad, y con las situaciones que hemos vivido en los últimos años, necesita dar un salto de calidad en cuanto a la gestión de sus crisis y emergencias", ha explicado, tras recordar que el actual CISEM fue creado hace 20 años por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, quien "en aquel momento hizo algo que no existía, concentrar a todas las unidades de respuesta, a los servicios de seguridad y emergencias, Samur-Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal".

Sanz es consciente de que el actual "se ha quedado pequeño y de alguna manera también atrás en el ámbito tecnológico". "Hemos invertido dinero a lo largo de estos últimos más de un millón de euros en ese CISEM para adaptarlo desde el punto de vista tecnológico, pero necesitamos de unas nuevas instalaciones", ha continuado.

"CEREBRO DE CRISIS PIONERO PARA LOS PRÓXIMOS 20, 30, 40 AÑOS"

Los servicios se concentrarán en un edificio destinado exclusivamente a esto, "con mayores medidas de seguridad, con alguna zona bunkerizada y con la máxima tecnología a nivel de protección de cualquier tipo de ataque y ciberataque que se pueda sufrir".

El Ayuntamiento de Madrid ha estudiado los centros pioneros que hay en el mundo visitando, por ejemplo, Nueva York, el Centro Europeo de Coordinación de Protección Civil o Buenos Aires para diseñar este "cerebro de crisis que será absolutamente pionero para esta ciudad para los próximos 20, 30, 40 años".

El Consistorio cuenta ya con el anteproyecto mientras se trabaja en el diseño del edificio con la más potente tecnología, lo que incluye un "bindaje de cinco escudos en cuanto a las comunicaciones, que supone tener una doble fibra óptica, además de conexiones vía satélite y 5G con sistemas en los que si hay cualquier tipo de problema ante una emergencia o una caída de la red pueda estar replicado". El proyecto está "bastante avanzado" y esperan poder licitar las otras a lo largo del próximo año.