Ciudadanos logra más de 290.000 apoyos más en Madrid que hace seis meses, cuando entró en Asamblea y Ayuntamiento

21/12/2015

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha conseguido en estas elecciones generales del 20 de diciembre más de 290.000 apoyos más que en las pasadas elecciones autonómicas y municipales de mayo, cuando entró por primera vez tanto en la Asamblea, con 17 parlamentarios, y en el Ayuntamiento de la capital con siete ediles.

En concreto, en la Comunidad de Madrid, con el 99,98 por ciento del voto escrutado, la formación liderada por Albert Rivera ha conseguido el 18,8 por ciento de los votos, lo que traducido en papeletas son 676.389, dándole siete escaños para el Congreso de los Diputados, entre los que se encuentra el del propio Rivera.

En las pasadas elecciones autonómicas, el candidato para la Comunidad de Madrid y ahora portavoz del grupo en la Asamblea, Ignacio Aguado, se hizo con 385.836 apoyos, convirtiéndose en la cuarta fuerza más votada del Parlamento madrileño, con el 12,15 por ciento del total del sufragio.

En el Ayuntamiento de Madrid, la candidata y ahora portavoz, Begoña Villacís, obtuvo 186.059 apoyos, un 11,41 por ciento del total, para conseguir siete ediles, unos resultados que se situaron por debajo de lo que en un principio marcaban las encuestas durante la campaña electoral.

En términos generales, Ciudadanos ha irrumpido en el Congreso de los Diputados con 40 escaños como cuarta fuerza política, por detrás del PP, el PSOE y Podemos, un triunfo que, no obstante, ha sido agridulce para el partido de Albert Rivera al no haber cumplido las expectativas que habían generado las encuestas electorales.

C's ha recibido casi 3,5 millones de votos, cerca de un 14 por ciento del total, pese a que en los sondeos publicados en la primera semana electoral no bajaba de un 17 por ciento y se situaba incluso por delante del PSOE. Finalmente, Podemos lo ha adelantado en número de votos y eso ha supuesto para el partido de Albert Rivera bastantes menos escaños de los que esperaba. En el Senado el resultado ha sido bastante peor, ya que allí no ha conseguido representación.

Tampoco le ha ido muy bien en Cataluña, donde, pese a que C's es actualmente el líder de la oposición, ha obtenido solo cinco escaños y ha quedado por debajo de En Comú Podem, ERC, PSC y Democràcia i Llibertat, con un 13% de los votos.

El porcentaje de votos obtenidos por la formación naranja en cada comunidad autónoma ha variado entre el casi 19% de Madrid, donde más éxito ha tenido, y el 4% del País Vasco, su peor resultado. En Murcia se han acercado al 18% y en otras como Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cantabria, Baleares y La Rioja han rondado el 15%.

Mientras, en Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña y Castilla-La Mancha se han quedado en torno al 13%. En cambio, en Canarias, Extremadura, Galicia y Navarra -esta última con un 7%-- no han llegado al 12% de las papeletas.

ORÍGENES

Ciudadanos tiene su origen en 2005 en la plataforma Ciutadans de Catalunya, que un año después se constituyó como partido y eligió a Albert Rivera como presidente. En sus primeras elecciones, las autonómicas catalanas de 2006, logró entrar en el Parlament con tres diputados.

En las municipales de 2007, C's obtuvo un modesto resultado: algo más de 67.000 votos y 13 concejales en ayuntamientos de Cataluña, pero ninguno en municipios del resto de España. Le fue incluso peor en los comicios generales de 2008, ya que sus 46.000 votos (el 0,18%) no le valieron ningún escaño en el Congreso de los Diputados.

Dos años más tarde, en las elecciones autonómicas de Cataluña, la formación naranja recibió más votos que en las de 2006 pero se quedó igualmente con tres escaños en el Parlament. Tuvo que esperar a los comicios regionales de 2012 para subir hasta los nueve diputados, gracias a las 275.000 papeletas que obtuvo, el 7,56% del total.

Aunque C's se presentó a las elecciones municipales de 2011, lo hizo con solo 69 candidaturas, la mayoría de ellas en Cataluña, además de concurrir a las autonómicas en Madrid y Baleares. En las elecciones de ese año al Congreso y al Senado no participó porque Unión, Progreso y Democracia se negó a que lo hicieran juntos en una coalición.

LAS EUROPEAS DE 2014, PRIMERA GRAN PRUEBA NACIONAL

La primera oportunidad de medir la fuerza de la formación naranja a nivel nacional tras la creación de Movimiento Ciudadano a finales de 2013 --que marcó el inicio de la expansión nacional del partido-- la ofrecieron los comicios europeos de 2014.

Después de haber fracasado en las europeas de 2009, Ciudadanos consiguió representación en el Parlamento cinco años más tarde con dos eurodiputados al haber sido elegido por unos 500.000 españoles que representaban más del 3% de los votos.

Tras varios intentos frustrados a lo largo de siete años, en noviembre de 2014 fracasó la última ronda de negociaciones entre Ciudadanos y UPyD por alcanzar acuerdos electorales.

En paralelo a la crisis interna que se desató en UPyD y a partir del éxito obtenido por C's en las elecciones autonómicas andaluzas del pasado 22 de marzo, en las que irrumpió con nueve escaños, se aceleró el crecimiento del partido de Rivera, tanto en número de afiliados como en apoyo en las encuestas electorales.

PACTOS TRAS LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS

Los comicios municipales y autonómicos del 24 de mayo, tras los cuales Albert Rivera proclamó que Ciudadanos había "abierto la tercera vía en España", contribuyeron a consolidar al partido a nivel nacional. Se convirtió en la tercera fuerza municipal en España, por detrás de PP y PSOE, con 1,4 millones de votos y un 6,55%, y entró en los Parlamentos de diez de las trece comunidades autónomas donde hubo elecciones.

Si bien no fue el partido más votado en ninguna comunidad y no consiguió alcaldías en municipios grandes, sus 66 diputados distribuidos en once Parlamentos y sus más de 1.500 concejales repartidos en 756 grupos municipales lo convirtieron en pieza clave para la formación de gobiernos en muchos lugares de España donde el PP o el PSOE habían ganado las elecciones pero sin mayoría absoluta, como es el caso de la propia Comunidad de Madrid, donde apoyó la investidura de Cristina Cifuentes (PP).

Como normal general, Ciudadanos respetó que la lista más votada formara gobierno, alcanzando acuerdos de investidura a cambio de que el partido vencedor firmara un pacto anticorrupción y una serie de compromisos para la legislatura en materia económica y social.

ÉXITO EN CATALUÑA

Pero el verdadero punto de inflexión se produjo con los últimos comicios autonómicos catalanes, que situaron a la formación naranja como líder de la oposición en su tierra de nacimiento gracias a sus 25 escaños en el Parlament.

Fue en ese momento cuando las expectativas electorales de C's se dispararon, superando a Podemos y llegando a figurar en algunos sondeos como segunda fuerza política, por delante del PSOE.

Sin embargo, durante la campaña electoral el optimismo de los de Rivera disminuyó ante unas encuestas que ya no les eran tan favorables y que apuntaban a una remontada de Podemos, algo que finalmente se ha confirmado en las urnas.