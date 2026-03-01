Claves del Plan de Inspección de Sanidad: bajas laborales, cigarros electrónicos y cannabis y menús escolares saludables

Archivo - Fachada de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid reforzará la política de inspección sanitaria con un mayor control en aspectos como la Incapacidad Temporal (IT), la comercialización de medicamentos para usos no terapéuticos, nuevos productos de tabaco y cannabis y alimentación saludable en colegios.

El Gobierno regional acaba de aprobar el Plan Integral de Inspección de Sanidad de la Comunidad de Madrid para los años 2026-2028, un instrumento de planificación trienal cuyo objetivo es garantizar la seguridad y derechos sanitarios, controlando establecimientos, servicios farmacéuticos, sanitarios y de salud ambiental.

Incluye inspecciones en centros sanitarios, establecimientos farmacéuticos, sanidad ambiental, higiene alimentaria, actividades funerarias y cumplimiento de normativas de alcohol y tabaco, todo ello con el objetivo de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, cumplir la normativa vigente y priorizar actuaciones en zonas de mayor riesgo o con más reclamaciones.

También se ha dado luz verde a los planes parciales para 2026, en los que se desglosa el plan integral, focalizados en áreas específicas, detallando objetivos técnicos y actuaciones concretas para cada unidad de inspección. Se articulan en dos grandes áreas, Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria y Dirección General de Salud Pública.

Entre las novedades destaca un mayor control en la Incapacidad Temporal o baja laboral, con la necesidad de adecuar los procesos de incapacidad temporal "a los tiempos óptimos de duración", favorecer la implantación de la prescripción por parte de los especialistas hospitalarios facilitando el acceso de la ciudadanía a la misma y con un programa de comunicación con los centros de salud para el seguimiento de la evolución de los procesos.

Implantar un sistema de gestión de citas presenciales para los trabajadores o desarrollar programas de formación continua para médicos implicados en la gestión son otros de los objetivos, así como la incorporación de programas específicos para colectivos concretos (como la mutualidad judicial) o el refuerzo de la coordinación con las mutuas.

También se incide en los programas de detección de posibles enfermedades profesionales y la coordinación con las unidades de salud laboral y el organismo regional de prevención de riesgos.

CANNABIS

Los planes también desarrollan cuestiones referentes al alcohol, tabaco y otros productos relacionados con las adicciones, intensificando el control de la venta por internet y la publicidad, y subrayando la coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y las redes de alerta.

Entre otras cuestiones, en el nuevo plan se pone el foco en cuestiones como cigarrillos electrónicos con cannabidiol (CBD) y otros cannabinoides o con "ingredientes que puedan enmarcarse en la definición de estupefaciente", así como productos alimenticios con derivados del cáñamo o con derivados cannábicos.

También se alude a una mayor vigilancia en la comercialización de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica a través de sitios web, con especial atención a medicamentos susceptibles de desvío a otros usos o en los medicamentos estupefacientes, utilizando como soporte, de manera fraudulenta, la receta oficial, así como aquellos falsificados o ilegales.

En este marco, también se cita el control de páginas web que comercializan productos cosméticos que posean en su formulación CBD y derivados cannabinoides, con el fin de que se cumpla con las exigencias legales establecidas.

MENÚS DE LOS COLEGIOS

Entre las nuevas líneas de actuación también destaca un bloque propio centrado en el control en la alimentación en centros educativos para supervisar menús escolares, máquinas expendedoras y cafeterías, con criterios mínimos de alimentación saludable y sostenible y exigencia de supervisión profesional.

Además de garantizar la disponibilidad de menús especiales por motivos de salud, éticos o religiosos, se vigilará que todas las comidas que se sirvan "sean equilibradas y adaptadas a las necesidades nutricionales por cada grupo de edad" y se verificará que se confeccionan "teniendo en cuenta las frecuencias de consumo establecidas en la legislación vigente para los diferentes grupos de alimentos".

En este punto, la inspección también buscará garantizar que la oferta de máquinas expendedoras en cafeterías de los centros escolares responden a "criterios de composición nutricional", es decir, en busca de una alimentación saludable y sostenible.

INSPECCIÓN FARMACÉUTICA

En el área farmacéutica, además de los programas habituales, se amplía el programa de evaluación del acceso a la prestación para incluir también alimentos dietéticos de uso médico especial, se pasa de un plan centrado en antidiabéticos a otro que revisa de forma general el circuito de prescripción, visado y dispensación, y se refuerza el control de exportaciones de medicamentos para evitar desabastecimientos.

Se mantienen los programas básicos de inspección y seguimiento de centros de especial riesgo (IVE --Interrupción Voluntaria del Embarazo--, salud mental, odontología, medicina estética, reproducción asistida, trasplantes), así como sobre transporte sanitario, programas de seguridad del paciente, radiaciones ionizantes e intrusismo.

En Salud Pública se consolidan todos los programas de sanidad ambiental y seguridad alimentaria, con control de aguas de consumo y recreativas, legionela, productos químicos y biocidas, materiales en contacto con alimentos, empresas funerarias, calidad del aire, temperaturas extremas, radiaciones, zoonosis, vectores y el uso de sistemas de información geográfica.

En seguridad del paciente y calidad asistencial, junto a la auditoría hospitalaria y la verificación de biobancos, se remarca la prevención de riesgos laborales y se refuerzan programas sobre seguridad quirúrgica, control de radiaciones ionizantes y despliegue de medidas de seguridad del paciente en centros públicos y privados.