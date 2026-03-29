Un club de fútbol de Leganés organiza un campus de Semana Santa para fomentar el deporte y facilitar la conciliación. - LEGASUR RAYO LEGANÉS

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Club de Fútbol Legasur Rayo de Leganés ha organizado para los niños un campus para fomentar el deporte y facilitar la conciliación familiar en vacaciones escolares de Semana Santa.

El campus está dirigido a socios y no socios del club y se celebrará el lunes, martes y miércoles en el Parque Deportivo La Cantera (C/ Arquitectura, 4), un polideportivo con dos campos de fútbol 11, aforo para 400 espectadores cada uno y dos pistas exteriores de fútbol sala y balonmano, entre otras instalaciones.

El presidente del Legasur-Rayo, José Orozco, destaca a Europa Press que el precio del campus "está muy por debajo del precio de otros campus de similares características" con el fin de facilitar "la conciliación familiar". Para socios es de 50 euros y para no socios 60 euros, costando el día suelto 20 euros.

Asimismo, Orozco resalta que las plazas son limitadas y el grupo es minoritario, participando el año pasado en el campus de Navidad --su primera edición-- aproximadamente 20 niños.

Este campamento estará enfocado al "desarrollo integral de cada jugador", combinando de manera estructurada "el trabajo técnico, táctico y formativo", afirma el presidente, quien cuenta que la mayoría de los niños que participan son socios del club.

ACTIVIDADES A LO LARGO DE TRES SESIONES

La entrada de los participantes estará organizada entre las 9 y las 9.30 horas de la mañana, mientras que la recogida se realizará entre las 13.30 y las 14 horas. Además, durante cada jornada, los niños dispondrán de un tentempié incluido.

Entre las actividades a realizar destacan juegos lúdicos, rutina de calistenia, charlas de hábitos saludables, de arbitraje o de respeto. También se imparten talleres de técnica individual con pases, regate o tiros y actividades de técnica colectiva de desmarque u orientación defensiva. Además, hay juegos grupales de fútbol, tenis, golf y béisbol, entre otras actividades, siempre bajo los valores del club: "esfuerzo, respeto y compañerismo".

A lo largo de las sesiones se trabajará la toma de decisiones en situaciones reales de juego, la mejora de la condición física adaptada a cada franja de edad y el perfeccionamiento técnico-táctico orientado a la creación de automatismos en el juego, haciendo hincapié en "el refuerzo de la autoconfianza, el compromiso y el trabajo en equipo".

Orozco de 51 años y al frente del club desde junio de 2025, detalla que las actividades están abiertas. "Los monitores tienen libertad para hacer un ejercicio u otro según los gustos o exigencias de los niños", subraya.

Además, cuenta que los niños, con edades comprendidas entre los 4 y 10 años, están agrupados según el número de inscritos, aproximadamente siete, y los monitores van rotando entre los grupos con el fin de "socializar".

BECADOS DOS REFUGIADOS PROCEDENTES DE LA CEAR

En esta edición del campus hay becados dos refugiados procedentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), una niña ucraniana de 10 años y un niño. "El acuerdo se firmó hace dos meses y es la primera vez que colaboramos con ellos", desvela Orozco, quien ha adelantado que después de la celebración del campus verán "sus necesidades" para actuar de forma conjunta por el bien de los niños vinculados a la asociación.

Además de estos niños, participan dos alumnos en prácticas del centro docente de Instede Caja Mágica, un centro oficial de formación profesional, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector deportivo.

Orozco traslada que los padres quedaron "muy contentos" con la pasada edición en Navidad, una idea que surgió por iniciativa propia y demanda de los padres para poder compatibilizar con su vida profesional en vacaciones. En este sentido, manifiesta que de cara al verano tienen previsto hacer más campamentos durante más días e incluir otras actividades como piscina.

Otro de los propósitos en los que insiste es conseguir un equipo de niñas porque, según afirma, todos los niños que forman el club y los grupos del campus son de género masculino.

"Estuvimos entregando folletos en mayo y junio para incentivar que se apuntasen niñas pero no nos salió un equipo, solo salieron siete niñas y lo mínimo son 15", apunta.

EL C.D.E. LEGASUR RAYO

El CDE Legasur Rayo es una entidad deportiva de la zona sur de Madrid, centrada en la formación integral a través del fútbol base. Nace con la vocación de ofrecer a niños "un entorno seguro, estructurado y exigente en lo deportivo", donde puedan desarrollarse tanto como jugadores como en el plano personal.

Su estructura deportiva está orientada al fútbol base, con equipos en distintas categorías formativas y un cuerpo técnico comprometido con "la mejora continua y la atención individualizada".