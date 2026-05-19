Colectivos memorialistas critican la suspensión cautelar de la declaración de Real Casa de Correos como Lugar de Memoria

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 12 de abril de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Colectivos memorialistas y asociaciones de víctimas del franquismo han criticado la suspensión cautelar de la declaración de la antigua sede de la Dirección General de Seguridad (DGS), en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, como Lugar de Memoria Democrática, acordada por la Audiencia Nacional.

Las organizaciones recuerdan en un comunicado que el 25 de abril de 2023 presentaron la solicitud de declaración al amparo de la Ley de Memoria Democrática y que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aprobó finalmente el acuerdo el 20 de octubre de 2025.

La declaración afectaba a la antigua sede de la DGS franquista ubicada en la Real Casa de Correos, actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las entidades reprochan al Ejecutivo regional su oposición a la instalación de una placa en la fachada en recuerdo de "miles de personas que fueron detenidas, torturadas e incluso asesinadas por luchar contra una dictadura".

Asimismo, cuestionan el argumento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que ha justificado la suspensión cautelar por el posible "efecto adverso" sobre la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.

"¿Qué hay menos adverso para cualquier demócrata que reconocer y valorar la lucha por la democracia en nuestro país?", se preguntan las organizaciones, que consideran que deberían ser las propias instituciones las que impulsaran el reconocimiento de las víctimas y los crímenes cometidos en el edificio.

"El edificio de la Real Casa de Correos debe ser un lugar de memoria ya", concluye el comunicado, publicado este martes, un día después de que la Audiencia Nacional suspendiera de forma cautelar el acuerdo del Ejecutivo central de Pedro Sánchez que declaraba Lugar de Memoria Democrática el edificio.