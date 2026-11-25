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MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado en su reunión de este miércoles destinar 1,1 millones de euros para la renovación del convenio con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid para aumentar las valoraciones a personas con discapacidad y agilizar al máximo la tramitación de las solicitudes.

La prórroga de este acuerdo, que estará vigente desde el próximo 3 de diciembre hasta el 2 del mismo mes de 2027, tiene como objetivo reforzar la elaboración de informes clínicos para el reconocimiento del grado de discapacidad, acelerar la respuesta administrativa y reducir los tiempos de espera de los ciudadanos.

Desde el inicio de esta colaboración, se han formado 43 facultativos y analizado 6.932 expedientes, ha trasladado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Los profesionales inscritos en este programa prestan el apoyo necesario a los médicos de la red pública que actualmente trabajan en 10 centros base, que en 2027 serán 13 con la apertura de dos nuevos en Leganés y Collado Villalba, y uno virtual que incorporará herramientas de Inteligencia Artificial para facilitar el análisis de la documentación.