El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ofrece apoyo profesional a los afectados por la tragedia

Imagen de la estación de Málaga, María Zambrano, afectada en la circulación de trenes tras el accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo, 18 de enero, en Adamuz (Córdoba). - Álex Zea - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha ofrecido este lunes "toda la colaboración y el apoyo profesional" que sean necesarios tras el accidente entre dos trenes sucedido en Adamuz (Córdoba) y que deja al menos 39 fallecidos.

A través de un comunicado, los psicólogos madrileños han indicado que se han puesto a disposición de sus compañeros de Andalucía así como de las instituciones de la Comunidad de Madrid.

"Queremos expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con las familias y personas allegadas de las víctimas, así como con las personas heridas, a causa del trágico accidente", han indicado.

Asimismo, han trasladado su "reconocimiento y respaldo a todos los servicios de emergencias que están interviniendo desde el primer momento, destacando su compromiso, profesionalidad y labor imprescindible en una situación de especial gravedad".