El colegio del profesor detenido por agresión sexual a menores defiende su colaboración con la Policía

Fachada del colegio Mercedarias Don Juan de Alarcón - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colegio Mercedarias Don Juan de Alarcón, donde trabajaba el profesor detenido a mediados de mes por varios casos de presunta agresión sexual a menores, pornografía y pederastia, ha defendido su colaboración con la Policía Nacional desde que tuvo conocimiento de los hechos y para esclarecer lo ocurrido.

Según ha señalado la dirección del centro en un comunicado, el colegio se puso en contacto con la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional tan pronto como "tuvo conocimiento de testimonios e indicios sobre posibles conductas irregulares cometidas por un antiguo profesor de Secundaria".

"Desde ese momento, el colegio ha mantenido una estrecha colaboración con la Policía para lograr el total esclarecimiento de los hechos, y seguirá aportando cuantos requerimientos e informaciones sean solicitados", han aseverado desde el centro, que ha ofrecido su apoyo a los alumnos y sus familias.

El centro ha habilitado canales directos de escucha y asistencia personalizada para prestar "todo el apoyo, atención psicopedagógica, orientación o acompañamiento" que los menores y sus familias puedan necesitar a la luz de unos hechos que condena de forma "inequívoca" y frente a los que defiende "entornos seguros para la infancia".

Finalmente, el colegio ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y "sensibilidad en el tratamiento" de la información, apelando a "salvaguardar la intimidad y el bienestar de los menores y de sus familias".

La Policía Nacional informó el martes de la detención de un profesor de Secundaria de un colegio religioso de Madrid acusado de varios delitos de agresión sexual contra menores de 16 años años, prostitución y pornografía infantil, así como 'child grooming'.

Los agentes han identificado ya al menos a nueve víctimas con edades comprendidas entre los 12 y 15 años de edad, a las que ya se ha tomado declaración. La investigación sigue en marcha y ya se ha localizado a otras posibles víctimas, por lo que no se descarta añadir más acusaciones contra el sospechoso, informa la Policía.

El detenido es un hombre español de 37 años y con antecedentes por hechos similares. Según han explicado fuentes policiales, tiempo atrás fue detenido por un delito parecido del que, sin embargo, no se enteraron en el colegio. No fue hasta este verano que el centro tuvo conocimiento de lo ocurrido a través del testimonio de alumnos.

Además, la Policía Nacional llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio del profesor, donde incautaron "multitud de dispositivos" como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento de datos y archivos que ahora están en poder de la autoridad judicial.