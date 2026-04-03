Colegios e institutos madrileños se preparan para el eclipse solar del 12 de agosto con retos didácticos astronómicos

Archivo - 08 April 2024, US, Burnet: A total solar eclipse of the sun over Burnet County. Photo: Bob Daemmrich/ZUMA Press Wire/dpa - Bob Daemmrich/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid empiezan este mes de abril a prepararse para el eclipse solar del próximo 12 de agosto con los 'Miércoles del eclipse', una iniciativa que ofrecerá diferentes retos didácticos astronómicos y material adaptado para que los alumnos conozcan este fenómeno natural.

A de partir del día 8, todos los miércoles y cada dos semanas, se publicará un reto gamificado para que, a través actividades lúdicas, el alumnado vaya descubriendo y comprendiendo distintos contenidos relacionados con el eclipse solar.

El primer reto será 'Protagonistas estelares', un recurso interactivo para conocer de forma visual cómo se producen los eclipses qué papel desempeñan el Sol, la Tierra y la Luna en este alineamiento único, según la programación.

El siguiente, titulado 'Atrapa un eclipse' es un juego educativo que permite al alumnado comprender las fases del eclipse y predecir cuándo y cómo será visible en diferentes zonas, mediante retos y dinámicas participativas.

Otro reto que ofrecerán los centros educativos es 'Misión eclipse total', una aventura gamificada en la que los estudiantes deben resolver pruebas científicas, interpretar datos astronómicos y completar misiones relacionadas con el eclipse del 12 de agosto.

Durante los meses de abril y mayo, se fomentará la participación activa y el aprendizaje colaborativo con recursos que permiten a los estudiantes explorar conceptos astronómicos de manera divertida y progresiva

Por ejemplo, en Infantil aprenderán cómo se produce utilizando un robot disfrazado de Luna, y en Secundaria podrán programar una placa para simularlo y crear un mapa interactivo y conocer cómo se podrá observar el eclipse en toda España.

ONCE MUNICIPIOS, EN LA FRANJA DE TOTALIDAD

El eclipse total de Sol se podrá observar en distintos municipios de la región por primera vez desde hace más de un siglo. La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local ha identificado puntos de observación en los once municipios del norte y este de la región en los que se podrá ver el eclipse completo, es decir, la franja de totalidad.

Son los de Somosierra (el que más tiempo lo disfrutará, 1 minuto y 29 segundos), Buitrago del Lozoya, La Cabrera, El Molar, Meco, San Agustín del Guadalix, Puerto de Navacerrada, Colmenar Viejo, Alcalá de Henares, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes.

En todos ellos habrá una amplia oferta de actividades culturales y divulgativas con zonas habilitadas para la observación, actuaciones musicales, charlas y presencia de profesionales expertos que mostrarán una experiencia única a vecinos y visitantes. También destaca el Festival del Eclipse, en las piscinas de Riosequillo de Buitrago del Lozoya con propuestas familiares al aire libre y foodtrucks durante toda la jornada del 12 de agosto.

Además, la Comunidad repartirá gratuitamente gafas especiales certificadas para su correcta contemplación y elaborará una guía práctica con consejos para actuar con la máxima seguridad.