Collado Villalba y las farmacias se alían en un proyecto de seguimiento de pacientes en riesgo de soledad no deseada

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Collado Villalba y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) han firmado este martes un convenio de colaboración para poner en marcha en noviembre un proyecto de seguimiento de pacientes polimedicados con problemas de adherencia terapéutica y en riesgo de soledad no deseada.

Para ello, las farmacias participantes cooperarán con los Servicios Sociales en la detección de casos de vulnerabilidad y elaborarán sistemas personalizados de dosificación (SPD) a los pacientes que reúnan los requisitos establecidos por el Ayuntamiento.

La incorporación de los pacientes a este servicio será autorizada por el organismo municipal correspondiente, a propuesta del farmacéutico o de este, en función de los criterios de inclusión establecidos.

Firmado por Mariola Vargas, alcaldesa de la localidad, y Manuel Martínez del Peral, presidente del COFM, este convenio se enmarca en la iniciativa 'Mayores en soledad' de Collado Villalba y tendrá una vigencia de tres años prorrogables.

En virtud del mismo, los farmacéuticos acompañarán semanalmente a estos pacientes para que tomen la medicación prescrita conforme a las pautas establecidas por el médico e identificarán y ayudarán a resolver problemas relacionados con la farmacoterapia. Asimismo, asegurarán la eficiente y correcta utilización de los medicamentos a través de la información personalizada al paciente y/o cuidador.

SERVICIO REMUNERADO

El convenio recoge también que el servicio de las farmacias será remunerado y su coste será asumido por el Consistorio, han apuntado desde el Ayuntamiento y el COFM en un comunicado conjunto.

Durante la firma, la alcaldesa ha subrayado que el objetivo es "controlar que el tratamiento de las personas polimedicadas es el correcto" y, al mismo tiempo, "testear cómo es su situación general". "El farmacéutico, además de saber si ese vecino toma o no la medicación y si lo hace de forma adecuada, también va a comprobar si está bien hidratado, nutrido, si va aseado, etc. Todos estos datos nos interesan, porque si en la farmacia se detecta alguna anomalía, se avisa a servicios sociales", ha destacado.

En la misma línea, el presidente del COFM ha resaltado que este acuerdo "supone un hito en la colaboración institucional, porque conjuga las necesidades sanitarias de la población con las sociales, al abordar dos desafíos tan actuales como son los problemas de adherencia terapéutica y la soledad no deseada". "En ambos casos, las farmacias comunitarias van a aportar soluciones para contribuir de forma decisiva a mejorar la calidad de vida de los pacientes más vulnerables", ha destacado.

De hecho, un 50 % de los pacientes crónicos tienen problemas de adherencia terapéutica y en la Comunidad de Madrid se estima que una de cada cinco personas están en situación de soledad no deseada (el 21,5 % de la población).

Las oficinas de farmacia participantes en este acuerdo se han adherido a él de manera voluntaria y han recibido una formación específica por parte del Colegio para optimizar el servicio que se presta al paciente. Se utilizarán los sistemas personalizados de dosificación son dispositivos desechables, de un solo uso, en los que se reacondicionan los medicamentos fuera de su envase original con la supervisión y control del farmacéutico para facilitar su administración al paciente por horas y días de la semana.

En lo que respecta a los beneficiarios que podrán acceder a este servicio, el acuerdo recoge que serán pacientes de vulnerabilidad manifiesta por su estado fisiológico, patológico, farmacoterapia y/o determinantes sociales. En concreto: pluripatología, polimedicación, posologías complejas, tratamientos crónicos, dificultades físicas o psicológicas, frágiles, vulnerables o dependientes, vivan solos, necesidad de mejorar en la adherencia y persistencia al tratamiento.

Además, Colegio y Ayuntamiento harán un seguimiento constante a la iniciativa para evaluar la calidad y los resultados.