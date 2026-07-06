La colonia Urpisa contará con itinerarios accesibles, zonas infantiles y 73 árboles tras una inversión de 2,7 millones

Presentación de la segunda fase del proyecto de renovación de la colonia Urpisa en Villa de Vallecas - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La colonia Urpisa de Villa de Vallecas contará con nuevos itinerarios accesibles, zonas infantiles, áreas biosaludables y de calistenia, junto a 73 nuevos árboles, tras una inversión que supera los 2,7 millones de euros.

Estas actuaciones llegan con la segunda fase del proyecto de renovación urbana que se está llevando a cabo en la colonia de Villa de Vallecas, que forma parte del Plan Regenera Madrid del Ayuntamiento.

Así lo ha detallado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en una visita a las áreas de actuación junto al delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), Álvaro González, y el concejal de Villa de Vallecas, Carlos González.

De esta manera, Sanz ha estimado que, tras una primera fase de diez meses, esta segunda etapa tardará unos ochos meses hasta su finalización. Las obras ya se han iniciado y se espera que "para el primer, o segundo trimestre, como mucho, del año que viene, puedan estar finalizadas".

Esta fase del proyecto urbano cuenta con una inversión de 1,55 millones de euros y trabajará sobre una superficie total de 7.659 metros cuadrados. Las obras se centrarán en los interbloques de las colonias y en el tramo norte de la calle del Puerto de Lumbreras.

Así, se crearán itinerarios "plenamente accesibles" mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, se mejorará el acceso de los vehículos de emergencia y, con una intervención integral en el interior de la urbanización, se incluirán trabajos de revegetación, pavimentación, iluminación y equipamientos.

Además, se abrirán nuevas áreas infantiles, zonas de ejercicio biosaludable y espacios para la práctica de calistenia. También se instalarán 54 nuevos puntos de luz LED, 44 bancos y una fuente de agua potable.

Las obras incorporarán 73 nuevos árboles y pavimentos drenantes, que formarán parte de un sistema de drenaje sostenible para mejorar el confort climático, reducir el efecto de la isla de calor y favorecer la gestión del agua de lluvia.

"RECUPERAR ESPACIOS PÚBLICOS DEGRADADOS"

La vicealcaldesa madrileña ha destacado que el Plan Regenera del Ayuntamiento "permite recuperar espacios públicos degradados para ponerlos al servicio de los vecinos y construir barrios más accesibles, verdes, seguros y cohesionados".

En concreto, Sanz ha explicado que "durante mucho tiempo" no se había podido actuar en espacios interbloque como este porque no se encontraban las figuras jurídicas. Sin embargo, ahora el Consistorio puede actuar sobre zonas que estabas "degradadas" para darles un "mayor confort a los vecinos de la zona".

La primera fase de este proyecto, que ha durado diez meses, se extendió sobre 11.420 metros cuadrados en las calles de Puerto de Lumbreras, Puerto del Bruch, Sierra Gorda y Archivo, y contaba con una inversión de 1,17 millones de euros.

Estas obras incluyeron la renovación del pavimento y calzadas, la ampliación y mejora de los itinerarios peatonales y la adaptación de los recorridos a la normativa de accesibilidad. Además, se ha reorganizado la circulación y el estacionamiento, se ha instalado nuevo mobiliario urbano y alumbrado público con tecnología LED.

También se ha incorporado medidas de "calmado de tráfico" mediante plataformas únicas en distintos tramos para favorecer la movilidad peatonal. Por su parte, los nuevos elementos de renaturalización se basaron en la plantación de 56 árboles, 32 luminarias LED, 25 bancos, 16 jardineras y 28 bolardos.

VILLA DE VALLECAS, ENTRE LOS 15 DISTRITOS DEL PLAN REGENERA

La actuación en la colonia vallecana forma parte del Plan Regenera Madrid que impulsa el Ayuntamiento mediante el Área de Políticas de Vivienda, una iniciativa que planea intervenir sobre más de 85 kilómetros cuadrados de la ciudad. En concreto, este se centra en los espacios interbloques, que representan más de un tercio del suelo residencial en la capital.

Villa de Vallecas es uno de los 15 distritos en los que se ha intervenido y en concreto, esta forma parte de la Estrategia del Sur, que incluye diferentes intervenciones para reforzar la transformación urbana, económica y medioambiental de nueve distritos del sur de la ciudad.