Comienza la "carrera" por la Lotería de Navidad: las colas ya son "interminables" para conseguir los décimos

Administración de lotería 'La Chulapa de Moncloa', en el Intercambiador de Moncloa, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Como cada año, en julio y agosto comienza la "carrera" y la "locura" por uno de los días "más esperados del año": la Lotería de Navidad, el sorteo extraordinario de lotería nacional que cada año reúne a más de 20 millones de personas y al 70% de la población adulta española, según datos de RTVE.

Esta tradición, ya arraigada en la cultura popular, aunque pueda parecer pronto, comienza a vender sus décimos desde mediados de julio, aprovechando los meses 'pico' de las vacaciones estivales.

Este año, se repartirán un total de 2.772 millones de euros en premios. Además, se sumarán cinco series más en comparación con la edición del 2024, juntando así un total de 198 series de 100.000 números cada una.

"TIRÓN DE MUCHÍSIMOS TURISTAS"

En el Intercambiador de buses de Moncloa se encuentra 'La Chulapa de Moncloa', una de las administraciones "más típicas" para comprar estos décimos en la capital. El lotero, Joaquín Monroy, en una conversación con Europa Press ha declarado con naturalidad que "desde verano hay tirón de muchísimos turistas que vienen y pasan a comprar".

"Aunque pueda parecer pronto y surrealista, realmente desde el 23 de diciembre, al día siguiente del sorteo ya estamos pensando la próxima campaña, y esa es la clave", añadía.

En las últimas temporadas, este local madrileño, que se llevó el premio a Mejor Lotero en 2023, ha repartido 21 premios y 7 gordos de lotería nacional, y sólo este año, 30 premios mayores. "Es una bestialidad", aseguraba el lotero.

Asimismo, Joaquín Monroy sentenciaba que el mercado de las administraciones supone una "presión", ya que "o das premios o nadie habla de tí". "Nosotros nos hemos tenido que renovar a través de redes sociales y humanizando el sector", ha reconocido.

En la fila de este establecimiento, que durante los meses más próximos al día del sorteo puede acumular hasta tres horas de espera, los compradores tienen la tradición de frotar el décimo en la figura de 'la Chulapa' que se encuentra a la salida del local. "Si hay suerte, vendré a verte", le comentaba uno de los compradores.

COLAS "INFINITAS" DESDE AGOSTO

Por otro lado, la administración de Doña Manolita, en calle del Carmen, cerca de la Puerta del Sol, reúne ya en agosto "colas infinitas". El calor que azota estos días a Madrid no es impedimento para que cientos de personas, viajeros y locales, se acumulen frente al punto de venta de lotería considerado "el más afamado de España".

"Venimos toda la familia a Madrid y nos llevamos lotería ya para familia, amigos y vecinos. Es una pereza la cola pero esperemos que merezca la pena y dé suerte", ha manifestado una clienta de Doña Manolita esperando su turno.

Se calcula que en esta oficina del centro, la número 67 de la capital, se venden al año casi tres millones de décimos al año, 1 de cada 59 de todos los boletos vendidos en España, según datos del periódico 'Público'.

Igualmente, otros clientes han contado a Europa Press que compran por "unirse al grupo", "para no quedarse sin ello, y comentarlo con los colegas", decía Juan.

Esta cita anual se convierte así en una ansiedad social compartida. "¿Y si toca?" es la gran pregunta que se hacen los consumidores, que genera una sensación de angustia porque pueda tocar en tu entorno. El 'efecto dominó' ya está a merced de los loteros, y millones de españoles acaban cayendo en el.

En este sentido, los expertos y psicólogos alertan de jugar "con control y cabeza" y que cada vez más jóvenes están participando en estos juegos. Según varios estudios, los grupos de edad de entre 18 y 44 años suponen casi el 40% de los compradores totales.

ALEGRÍAS E HISTORIAS "ENTRAÑABLES"

Como comentaba Joaquín Monroy en Moncloa, cada 22 de diciembre, a pesar de las largas colas para comprar décimos, y del gasto que puede llegar a suponer por persona, millones de ciudadanos se reúnen frente a la televisión, en el trabajo o en un bar, para "compartir suerte". "Mi motivación es la misma, seguir dando premios pero sobre todo seguir dando alegrías", concluía el lotero.

Así, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, en la presentación del sorteo para este año, valoró la lotería de "un elemento único, que ha sido motivo de celebraciones y testigo de tantas historias entrañables".

Unas historias que se repiten cada año, y que van formando parte de la memoria colectiva de un país, que ya sabe que cada año, se juntará "a ver si toca 'El gordo'".