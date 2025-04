La comisión sobre la quita de deuda de la Asamblea se constituye este miércoles marcada por la ausencia del PSOE

PP dice que los socialistas no toman parte por "vergüenza torera" y que no encuentran "ningún diputado" para defender el pacto PSC-ERC

La Asamblea de Madrid pone este miércoles a andar la comisión de estudio que tratará de descubrir cuáles serán los efectos en la región del pacto entre PSC y Esquerra Republicana Per Catalunya, que incluye la condonación parcial de la deuda autonómica y la cesión de la recaudación de impuestos, referido por la derecha como "cupo catalán".

Concretamente, la Cámara de Vallecas constituirá las 11 horas esta comisión, que nacerá marcada por una ausencia: la del PSOE, que no participará en la misma. A mediados del pasado mes afirmaba que el parlamento autonómico no era el foro para analizar un "acuerdo entre dos partidos" y, especialmente, porque entienden que es un "circo mediático" y que "no es para estudiar nada" sino para "atacar al Gobierno de España y su presidente".

El PP registraba esta comisión el 25 de febrero, un día antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que con el rechazo de las autonomías del PP se aprobaba la condonación de 83.252 millones de euros de las autonomías, de los que 8.464 millones corresponderían a Madrid.

Tras el anuncio de esta comisión por el PP, PSOE registraba una para analizar los "beneficios" de la quita de deuda a Madrid, mientras que Más Madrid hacía lo propio con una sobre los efectos de que la Comunidad se financiara en mercados de deuda y no a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Ambas se tumbaban en la Junta de Portavoces, siendo la 'popular' la única que se aprobaba en el último Pleno de marzo con los 'no' de Más Madrid, PSOE y Vox.

UN ESPACIO PARA ANALIZAR "CON DETALLE Y CON RIGOR"

El día del registro el PP defendía la importancia de conocer "con detalle y con rigor" las consecuencias que va a tener para la región el acuerdo entre ERC y PSC "que pretende un sistema de financiación propio para Cataluña".

"Igual que esta condonación de la deuda, que no hace desaparecer la deuda autonómica, sino que la reparte entre todos los españoles y por tanto los vecinos de Fuenlabrada, de Móstoles o de Alcorcón tendrán que pagar este alquiler de la Moncloa tan caro que nos está cobrando Pedro Sánchez", planteaba el portavoz 'popular', Carlos Díaz-Pache.

Preguntado por los perfiles que podrían acudir, el 'popular' ponía sobre la mesa a expertos en Derecho Constitucional inspectores de Hacienda, expertos fiscalistas o técnicos del Estado. "Tras las personas que puedan contarnos el detalle de lo que pretenden con este nuevo sistema y el impacto económico y social que puede tener también esto en Madrid", resumía.

Esta comisión es un espacio más en el que el PP mostrará su rechazo a la quita de deuda tras más de un mes recalcando que supondrá que los madrileños paguen "500 euros más en deuda". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado en varias ocasiones en la imagen "calamitosa y de país no fiable" con la condonación al considerar que es "una absoluta barbaridad y una tomadura de pelo".

"VERGÜENZA TORERA" DEL PSOE, SEGÚN PP

Este lunes, Díaz-Pache afirmaba que el PSOE no participará por "vergüenza torera" del PSOE que no ha encontrado "a ningún diputado" en la Asamblea que "quiera defender al gobierno de Sánchez y la actuación contra Madrid del gobierno de Sánchez".

Asimismo, ha señalado que cada grupo que participe podrá traer a los "comparecientes que considere que pueden cumplir las funciones" para las que se creó la comisión.

"Esto es una comisión que tiene mucho que ver con el Estado de Derecho y con el cumplimiento de la ley. Así que lo que traiga Vox me parecerá bien, siempre y cuando no sea que lo que Vox pretende es utilizar esta comisión para atacar, como siempre, al Partido Popular", ha advertido.

Minutos antes la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, confirmaba que participaría su partido en la comisión --a pesar de votar en su contra en el pleno-- y señalaba que llamaría también a personas que "han formado parte también del PP y que han sido cómplices y partícipes de todas esas prebendas que se han dado a los independentistas durante tantísimos años".

"Hoy estamos en la situación en la que estamos, con el tema de Cataluña, con el tema de la independencia de Cataluña, con el tema de la condonación de la deuda, precisamente como consecuencia de décadas de bipartidismo corrupto", lanzaba.

PSOE HABLA DE "CIRCO" Y MM ABORDARÁ EL MODELO FISCAL

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, tachaba de "circo" esta comisión y afirmaba que el PP buscaba con la misma "enfrentar" a comunidades autónomas entre sí. Asimismo, cifraba en 300 los millones de euros que podría ahorrarse Madrid por los intereses que no pagaría.

"Estamos hablando de muchos millones que podría ahorrarse la Comunidad de Madrid para poder invertir en sanidad, para poder invertir en educación, para salvar las universidades públicas que las están llevando a la quiebra y para hacer muchísimas cosas útiles para los madrileños, como por ejemplo, a lo mejor hacer vivienda para que los jóvenes pudieran acceder a ella", planteaba.

Por último, su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, afirmaba que enfocarían esta comisión en poder "hablar seriamente sobre el modelo fiscal madrileño" al entender que este "regala millones de euros a los ricos y que además está infrafinanciando los servicios públicos que es el pilar del bienestar".