El Comité de Emergencias en Sanidad Animal aborda en su primera reunión la situación de gripe aviar y la peste porcina

Reunión constituyente del Comité Técnico de Emergencias en Sanidad Animal y Zoonosis de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Emergencias en Sanidad Animal y Zoonosis de la Comunidad de Madrid ha celebrado este martes su reunión constituyente, en la que ha estado presente el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y se ha abordado la situación de la dermatosis nodular, la peste porcina africana y la influenza aviar altamente patógena.

La peste porcina actualmente no registra ningún foco en la Comunidad de Madrid, pero se mantiene bajo vigilancia; mientras que la gripe aviar dejó varios focos a finales de 2025 en aves silvestres y uno en aves de corral, que fueron sometidos a las medidas de confinamiento y control necesarias.

Desde la Comunidad de Madrid han incidido en que la constitución de este comité técnico responde al contexto epidemiológico actual, marcado por la reaparición de afecciones erradicadas en España y el surgimiento de otras emergentes, según apunta el Ejecutivo regional en un comunicado.

Estas enfermedades generan un notable impacto económico en las explotaciones, con graves pérdidas de ejemplares y repercusiones económicas; al tiempo que pueden afectar a la población y a la biodiversidad. Es por ello que para la Comunidad es necesario abordar la situación desde "un enfoque multidisciplinar" que incluya sanidad animal, ambiental y salud pública.

"La sanidad animal puede ser el principal factor de riesgo para la viabilidad de las explotaciones, no sólo en Madrid, sino en España o en Europa", ha manifestado Novillo en declaraciones a los medios, donde ha insistido en que algunas enfermedades animales provocan mortalidad en la cabaña ganadera y también limitaciones comerciales.

Por tanto, el objetivo de este Comité Técnico de Emergencias en Sanidad Animal y Zoonosis es el de "anticiparse" e intentar "prevenir estas enfermedades". En el organismo están representados todos los actores que tienen que ver con esta materia de la sanidad animal, ha añadido el consejero Novillo.

Dentro de las funciones del comité está la de coordinar a todos los organismos públicos y entidades implicadas en su gestión. Se ocupará de analizar, evaluar y proponer recomendaciones, criterios comunes de actuación o mejoras relativas a las medidas de prevención, control y erradicación.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) coordinará las emergencias para asegurar el enlace operativo entre el comité y el Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias. Así, prestará apoyo en la gestión y coordinación de incidentes con implicaciones para la sanidad animal o la salud pública.

Por su parte, en materia medioambiental habrá un trabajo específico del medio natural, de la actividad cinegética y de la fauna silvestre, como en el caso del jabalí. El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDRA) podrá participar en los estudios epidemiológicos, con toma de muestras, aislamientos en sus instalaciones o la colaboración de sus ocho veterinarios.