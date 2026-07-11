El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Madrid pide medidas ante "amenazas y agresiones" a trabajadores de piscinas

Archivo - Una socorrista en la piscina del Centro Deportivo Municipal Mistral, a 28 de mayo de 2025, en Madrid (España). La temporada de piscinas municipales se inauguró el pasado 15 de mayo hasta el 7 de septiembre. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Madrid ha reclamado al equipo de Gobierno la adopción de medidas "urgentes" para reforzar la seguridad en las piscinas e instalaciones deportivas municipales ante las "amenazas, faltas de respeto y agresiones" que, según denuncian, vienen sufriendo trabajadores desde el inicio de la campaña de verano.

Así lo ha trasladado el órgano de representación de los trabajadores en un comunicado tras una reunión mantenida la pasada semana, en la que aprobó expresar su "más absoluta preocupación y rechazo" por las situaciones de inseguridad, conflictividad y violencia que afectan al personal municipal durante el desempeño de sus funciones.

Según expone la organización, desde el comienzo de la temporada estival se han producido en distintas instalaciones municipales "incumplimientos reiterados" de las normas de uso, conflictos con usuarios, conductas incívicas, consumo de alcohol o sustancias en espacios no autorizados, así como "actitudes intimidatorias, faltas de respeto, amenazas y episodios de violencia verbal e incluso física" contra los trabajadores.

El Comité sostiene que en numerosos casos el personal se ve obligado a intervenir para garantizar el cumplimiento de las normas y el correcto funcionamiento del servicio "sin disponer de medios de apoyo suficientes", lo que, a su juicio, supone una exposición a situaciones que "exceden claramente de sus funciones ordinarias" y representan "un riesgo evidente" para su seguridad y su salud laboral.

En este sentido, advierte de que esta situación está comenzando a provocar entre la plantilla "casos de estrés", "ansiedad" y "miedo" a acudir al puesto de trabajo.

"NO PUEDE NORMALIZARSE"

El comité considera que estos incidentes "no pueden normalizarse ni tratarse como una sucesión de hechos aislados", sino que constituyen un problema que afecta a las condiciones laborales en las instalaciones deportivas municipales y que requiere una respuesta "urgente, preventiva, organizativa y efectiva" por parte del Ayuntamiento de Madrid, la Dirección General de Deporte, las juntas municipales de distrito y el resto de responsables competentes.

Entre las medidas que reclama figura el refuerzo de la vigilancia, la seguridad y el apoyo operativo en las piscinas e instalaciones deportivas municipales, especialmente en aquellos centros con antecedentes de conflictividad, elevada afluencia de usuarios o mayor actividad durante el verano.

Asimismo, solicita que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales lleve a cabo una evaluación específica de los riesgos derivados de la exposición del personal a situaciones de violencia externa, amenazas o agresiones, con el objetivo de implantar las medidas preventivas y correctoras necesarias.

El comité también pide revisar y reforzar los protocolos de actuación ante usuarios conflictivos e incidentes graves para que los trabajadores conozcan con claridad cómo actuar y cómo coordinar la intervención con la Policía u otros recursos cuando la situación lo requiera.

Finalmente reclama al Ayuntamiento que afronte esta problemática "desde una perspectiva preventiva y estructural", dotando a las instalaciones deportivas municipales de los recursos humanos, materiales y organizativos necesarios para que la plantilla pueda desarrollar su trabajo "en condiciones adecuadas de seguridad y salud".

EL AYUNTAMIENTO "CONDENA" CUALQUIER AMENAZA O AGRESIÓN A TRABAJADORES

Ante la denuncia del Comité de Empresa, el Ayuntamiento de Madrid ha trasladado su absoluta "condena" a cualquier amenaza o agresión a trabajadores de instalaciones municipales.

Fuentes municipales han apuntado a Europa Press que se está trabajando para reforzar la vigilancia y la seguridad en las piscinas de titularidad municipal. Asimismo, han incidido en que se intensificarán las rondas de Policía en las instalaciones en las que se produzcan episodios como los descritos por el órgano de representación de los trabajadores.