Ruedda de prensa del comité de huelga del profesorado en la Comunidad de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga mixto de la educación pública madrileña ha tildado de "increíbles y preocupantes" los "insultos" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, hacia el profesorado y ha señalado que seguirán "donde haga falta" para conseguir que la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, se "siente a negociar".

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa desde la Librería Muga, en la que ha reaccionado a la intención de la Comunidad de reforzar los servicios mínimos de los docentes en huelga en Segundo de Bachillerato. "A quien más le preocupa el alumnado es al profesorado que llevamos un mes en huelga perdiendo nuestro salario para que exista una educación pública de calidad", ha defendido una de sus portavoces, Julia Riesco, de Menos Lectivas.

Así, ha criticado que se preocupen por esos servicios mínimos y no con tener "a 35 alumnos" en las aulas o dar clases en verano a más de 30 grados. "¿Cuáles son sus prioridades? Nosotros estamos poniendo el cuerpo y estamos en unas movilizaciones para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales y de educación de todos los alumnos de la enseñanza pública", ha reivindicado.

"INCAPACIDAD" PARA RESOLVER EL CONFLICTO

En esta línea se han expresado también Jessica Belda, portavoz de CGT, y Chema Pinto, de UGT, quienes han cargado contra los "insultos" de Ayuso a los docentes, algo que consideran que "deja entrever su incapacidad" para poner fin a este conflicto.

Considera Belda que las descalificaciones "no tienen cabida" cuando se habla de educación, además de criticar que "la jefa de profesorado insulte a sus trabajadores".

Sobre los próximos pasos a seguir en esta huelga, han trasladado los portavoces que denunciarán esa orden de servicios mínimos así como la intención del Gobierno regional de "coartar" la libertad de expresión del profesorado.

"NOS SOBRA VOCACIÓN" PERO FALTAN RECURSOS, ASEGURAN

Han incidido en que son los propios docentes los que quieren volver a clase y han subrayado que llevan "un mes perdiendo su salario" precisamente porque "aman la educación pública. "Nos sobra vocación y nos faltan recursos. Seguiremos en huelga indefinida hasta que se plantee una solución que defienden la educación pública", han defendido.

Precisamente sobre esa pérdida de salario, Bielda ha precisado que cada día pierde más de 100 euros, algo que puede llegar a suponer hasta "3.000 euros en un mes" porque también les quiten parte de las pagas extra y lo correspondiente a los fines de semana. "Estamos poniendo el cuerpo en esa lucha", ha enfatizado.

Sobre la "falta de negociación" de la consejera, los portavoces han cuestionado que se "confunda" sobre con quién tiene que negociar porque "una cosa es la Mesa Sectorial y otra el comité de huelga".

"Que haga los deberes y que deje de repetir que está negociando porque no lo está haciendo, se está confundiendo de interlocutor", han lamentado, al considerar que Zarzalejo está utilizando "el despiste para intentar engañar a la gente".

Frente a ello, han reivindicado que seguirán con las movilizaciones y concentraciones en la calle, así como "todo acto de protesta" para conseguir una negociación y una mejora de las condiciones del profesorado y los alumnos.

"No nos vamos a rendir. Esta huelga la vamos a ganar", han defendido, a la vez que han reprochado que Zarzalejo hable de unas demandas que son "inalcanzables" mientras no lo negocia con ellos. "No es una cuestión de inalcanzables, es una cuestión de prioridad", han ensalzado.