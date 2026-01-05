Complicaciones en la A-3 en Arganda por la nieve y normalidad en el resto de la red de carreteras

Archivo - Varios vehículos a su paso por la A-3 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-3 (Madrid-Valencia) ha amanecido este lunes con complicaciones circulatorias tras la ligera nevada caída en la región, principalmente en la Sierra, área metropolitana y sur regional, mientras el resto de la red registra normalidad circulatoria.

Con datos de las 9 horas, la A-3 estaba transitable con precaución a la altura de Arganda del Rey, según ha apuntado un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press.

Además, a esa hora un accidente provocaba complicaciones en la A-5 (Madrid-Extremadura) en sentido entrada a la capital a la altura de Móstoles. El siniestro, registrado a la altura del kilómetro 18, ha obligado a cortar el carril izquierdo, lo que ha provocado unos 3 kilómetros de retenciones.

Igualmente, había tráfico lento en la A-6, en sentido salida, a la altura de Puerta de Hierro.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) amplió ayer el aviso amarillo por nieve desde la medianoche hasta las 10 horas, mientras que el Ayuntamiento ha activado el Plan de Emergencias Invernales (PEIAM) en nivel 0 y recomienda extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos.

En la Sierra se mantiene activa la alerta y se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros, temperaturas en descenso, heladas generalizadas y viento del norte, en una jornada marcada por el frío y la vigilancia meteorológica.