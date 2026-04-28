La Complutense abonará la subida salarial de 2025 a los funcionarios en la nómina de abril

Un aula de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) abonará la subida salarial del 2,5% correspondiente a 2025, con efectos retroactivos, a su personal funcionario en la nómina de abril, meses después de que lo hicieran el resto de universidades públicas madrileñas.

Así lo han confirmado fuentes de la universidad a Europa Press tras las quejas de los trabajadores y los sindicatos, que alertaban que el personal de la UCM era la última en ver aplicada la subida salarial aprobada para el conjunto del personal de las administraciones públicas.

En cuanto a la subida acumulada de 2026, correspondiente al incremento retributivo adicional del 1,5%, está prevista que se materialice después del verano, han trasladado desde el centro universitario.

"Esta situación se ha dado debido a la infrafinanciación universitaria la pagan sus trabajadoras y trabajadores. A diferencia de otras universidades, la UCM no ha podido acometer este pago con su personal hasta que la Comunidad de Madrid ha realizado las transferencias correspondientes", ha censurado el secretario general de UGT Servicios Públicos de Madrid, Javier Becerra, en declaraciones a Europa Press.

Es por ello que el sindicato ha mostrado su "preocupación" ante la "insuficiencia financiera" del acuerdo plurianual pactado entre el Gobierno regional y los equipos rectorales. Considera que en las universidades con una situación "más precaria" puede llevar "aparejado un calendario de recortes que podría impactar de lleno en el capítulo uno de los presupuestos universitarios".

MESES DE ESPERA

Las quejas del personal funcionario de la Complutense comenzaron en febrero cuando los sindicatos advirtieron de que no se había realizado la transferencia. Las primeras en abonarlo fueron la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Carlos III (UC3M), seguidas de la de Alcalá de Henares (UAH), la Politécnica (UPM) y la Rey Juan Carlos (URJC).

En marzo, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, indicó que los ingresos a los trabajadores se hacen de forma "retroactiva" cuando la Comunidad de Madrid "ingresa la parte que le corresponde de ese incremento, que al final es un gasto considerable.

En esta línea, explicó que las subidas de los salarios de los trabajadores "suponen un golpe muy fuerte" y recordó que "no se contemplan todos los trabajadores en esa subida salarial" y que una parte lo tiene que asumir cada una de las universidades.

"Lo que es la transferencia corriente, la Comunidad de Madrid cubre aproximadamente, entre un 75 y el 80% de los salarios. Por lo tanto, el otro 20% lo tenemos que incorporar a esas subidas a base de lo que es el presupuesto de la universidad. Es muchísimo dinero", expresó Goyache.

La Universidad Complutense de Madrid solicitó el año pasado un préstamo al Gobierno regional de 34,5 millones de euros para hacer frente a su déficit estructural. A ello se suma el Plan Económico-Financiero que aprobó en febrero, con recortes de 33 millones de euros, que incluye medidas de eficiencia en el gasto, optimización patrimonial e incremento de ingresos propios.