La Complutense reúne 247 obras de César Fernández Arias en la mayor retrospectiva dedicada al artista

Una de las obras que forman parte de la muestra dedicada a César Fernández Arias - C ARTE C

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Complutense acogerá del 8 de octubre al 18 de diciembre la mayor retrospectiva realizada hasta la fecha sobre César Fernández Arias, con una selección de 247 obras que recorren cerca de cinco décadas de trayectoria de uno de los creadores más singulares del arte español contemporáneo.

La exposición, titulada 'César Fernández Arias. Laboratorio de creación', está organizada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) junto a la familia del artista y reúne pinturas, esculturas, dibujos, ilustraciones, collages, objetos, publicaciones y proyectos editoriales para mostrar un universo creativo en el que una misma idea podía convertirse en una escultura, una viñeta, un libro o un taller infantil.

Fernández Arias (Caracas, 1952-Madrid, 2023) desarrolló un lenguaje propio a partir de la experimentación y la combinación de disciplinas como el arte contemporáneo, la ilustración, la arquitectura, el diseño, el humor y la cultura popular.

Escultor, pintor, ilustrador, dibujante y pedagogo, trabajó con materiales como cartón, cemento, madera, metal o resina, que utilizó con libertad para transformar objetos cotidianos y dotarlos de nuevas posibilidades. Su obra se caracteriza por la ironía, la fuerza visual y una capacidad única para encontrar posibilidades creativas en elementos aparentemente corrientes.

Además, la muestra también reivindica su faceta como educador artístico, una actividad que desarrolló durante más de cuatro décadas a través de talleres en espacios como el Círculo de Bellas Artes, La Casa Encendida, Matadero Madrid o el Centro Galego de Arte Contemporánea.

Durante su trayectoria, Fernández Arias recibió, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Ilustración en 2000 por '100 Greguerías ilustradas' y el III Premio de Artes Plásticas de la UNED en 2023. Asimismo, colaboró durante años como ilustrador en 'El País', publicó numerosos libros con editoriales como Media Vaca, Papeles Mínimos y Vuela Pluma y expuso en galerías y centros de arte de toda España.

La retrospectiva es además el resultado de tres años de investigación y catalogación del legado del artista. Desde 2023, su familia ha inventariado más de 1.450 obras conservadas en su estudio, un trabajo que ha permitido crear el archivo más completo realizado hasta ahora sobre Fernández Arias.

La exposición contará asimismo con un catálogo que reúne la documentación más completa publicada hasta la fecha sobre el artista. La publicación incluye un prólogo de Juan Manuel Bonet y textos de Ángel Guache, Raúl Eguizábal, Media Vaca, Papeles Mínimos y Vuela Pluma.

Bonet, escritor, crítico de arte y autor del prólogo, destaca la capacidad de Fernández Arias para encontrar una dimensión poética en elementos que habitualmente pasan desapercibidos y considera que su obra demuestra cómo "lo aparentemente pequeño puede contener un universo entero".

La exposición podrá visitarse en el Centro de Arte Complutense de martes a sábado, de 11 a 18 horas, y los domingos, de 11 a 14 horas, entre el 8 de octubre y el 18 de diciembre.