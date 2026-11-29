Una urna durante las elecciones generales, en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Hoy 29 de noviembre se celebran en España las XVII elecciones generales, a las que están convocados 38.616.949 electo - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

En la Comunidad de Madrid, con el 89,58% escrutado, el PP de Alberto Núñez Feijóo se ha impuesto en las elecciones generales de este 29 de noviembre al conseguir 17 diputados en el Congreso de los Diputados, dos más que la izquierda de PSOE y Frente Amplio juntos.

Alberto Núñez Feijóo es el ganador indiscutible en la noche electoral en la región al arrasar con un 40,06% de los votos en una Comunidad y un Ayuntamiento de Madrid de mayorías absolutas 'populares'. Sus 17 diputados suponen mejorar en un escaño los resultados obtenidos en 2023.

El PP cosecha un resultado en la Comunidad marcado por una amplia distancia con su previsible socio de Gobierno, el Vox de Santiago Abascal, fuerza que gana un diputado, hasta los seis, un 16,09% de los votos y 2,39 puntos porcentuales más que con respecto a 2023.

La izquierda no ha conseguido sumar: los 10 diputados del PSOE de Pedro Sánchez y los 5 de Emilio Delgado (Frente Amplio) se quedan a dos de los resultados que el PP consigue en solitario, sin su socio Vox.

El PSOE obtiene los mismos resultados que hace tres años, y un 25,32% de los sufragios, que supone dejarse por el camino 2,51 puntos porcentuales. La cuarta posición es para Frente Amplio con sus cinco diputados y el 12,32% de los votos en la Comunidad de Madrid, un diputado menos de los conseguidos por Sumar.

No consiguen representación en la Comunidad Se Acabó la Fiesta (SALF), con un 1,48% de los votos; ni Democracia 21, con 1%; ni Podemos, con un 0,99%. Irene Montero, de este modo, se queda sin escaño.