La Comunidad abre expediente sancionador por el enterramiento de residuos de amianto y escombros en Alcorcón

Zona de Ventorro del Cano, en Alcorcón, tras la retirada de residuos y vertidos junto a movimientos de tierras sin orden del Ayuntamiento de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha abierto un expediente sancionador por la gestión de residuos --incluido el enterramiento de escombros con presencia de amianto-- en varias parcelas del norte del término municipal de Alcorcón y que para organizaciones ecologistas suponía un peligro para la vegetación y fauna silvestre de la zona.

Así lo ha anunciado Ecologistas en Acción y han confirmado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, que apunta a que se ha iniciado el expediente, se han solicitado informes se ha dado trámite de audiencia al interesado mientras todavía se analizan los hechos.

Las denuncias ecologistas alertaron meses antes de unos daños que podrían haberse evitado si las autoridades y organismos competentes en materia ambiental hubieran actuado. Es por esto que Ecologistas en Acción "rechaza cualquier intento" de la Comunidad de Madrid para "rebajar la gravedad de las actuaciones denunciadas".

En este contexto, Ecologistas en Acción Suroeste de Madrid ha reconocido que "valora positivamente" la apertura de un procedimiento sancionador contra la empresa responsable de "graves daños ambientales" ocasionados en las parcelas 6 y 153 del polígono 2 del término municipal de Alcorcón, apuntan en un comunicado.

La organización ecologista fue la primera en alertar públicamente sobre lo que estaba sucediendo en estos terrenos, y ya a finales de abril comenzó a documentar la presencia de maquinaria pesada, movimientos de tierras, eliminación de la vegetación y la existencia de grandes cantidades de escombros de construcción, enseres y placas de fibrocemento con amianto.

En este contexto, a comienzos de junio presentó una denuncia ante la Subdirección General de Inspección y Disciplina Ambiental de la Comunidad de Madrid donde se solicitaba la paralización cautelar urgente de las actuaciones, petición que, sin embargo, no se ha considerado, por lo que, a juicio de la organización, "en este mismo momento se pueden estar reiterando los graves hechos que motivaron la presentación de la denuncia".

PARCELAS CON PRESENCIA DE VERTIDOS ILEGALES

El acuerdo de inicio del procedimiento incorpora los informes de Agentes Forestales en los que se constata la realización de movimientos de tierras, decapados de suelo y desbroces de vegetación, así como la retirada, trituración, mezcla y enterramiento de residuos de construcción y demolición junto con otros residuos potencialmente peligrosos.

Asimismo, el expediente señala que, aunque se desconoce la autoría de los vertidos originales, las actuaciones realizadas habrían agravado significativamente el daño preexistente, al desmenuzar y dispersar los residuos por una superficie mayor y sepultarlos bajo capas de tierra, dificultando su adecuada gestión y aumentando la afección sobre el suelo.

Ecologistas en Acción apunta que los actuales propietarios eran conscientes, cuando pujaron en la subasta de las citadas parcelas, de la presencia significativa de vertidos ilegales, pues así se detallaba en la descripción de las parcelas que hacía el Institutp de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), organismo que era titular hasta su subasta en marzo de 2023.