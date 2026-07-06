La Comunidad abre esta semana dos nuevos centros de Atención Primaria que atenderán a más de 17.000 personas

Archivo - Una mujer se vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe en un centro de salud de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid estrena esta semana dos nuevos centros de Atención Primaria que atenderán a más de 17.000 personas, concretamente el Consultorio Local de Tielmes --3.500 vecinos-- que arranca est elunes y el Centro de Salud Cáceres ofrecerá desde el miércoles asistencia sanitaria a más de 13.600 usuarios del distrito de Arganzuela, en la capital.

Según recoge el Ejecutivo autonómico en un comunicado, ha invertido más de dos millones de euros en el nuevo recurso de la sanidad pública madrileña de Tielmes, se ubica en la calle Real del municipio, sobre una parcela de cesión municipal de 369 metros cuadrados.

La superficie construida asciende a 940 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas. Cuenta con dos consultas de Medicina de Familia y dos de Enfermería, además de una sala polivalente, otra de cirugía menor ambulatoria y una zona de extracción de muestras, además del área administrativa y la Unidad de Atención al Usuario.

En el caso del complejo Cáceres, el Gobierno regional ha invertido 1,5 millones de euros para renovarlo por completo. Las obras han mejorado la accesibilidad al recinto, que ahora dispone de espacios diáfanos y luminosos, para mayor comodidad de pacientes y profesionales. El proyecto de modernización también ha supuesto una optimización de la funcionalidad y la eficiencia energética del edificio.

Cuenta con dos plantas comunicadas mediante ascensor y una superficie total de 754 metros cuadrados. En la planta baja, la doble altura de la Unidad de Atención al Usuario y de la zona administrativa configura un área de recepción abierta y amplia.

Además del acceso principal, en este nivel se sitúa el área de extracciones, urgencias y tres consultas, así como el almacén general y la zona de instalaciones. Por su parte, en la entreplanta se ubican seis consultas de Medicina de Familia y Enfermería, con salas de espera abiertas en espacios despejados, además de la de reuniones y otras zonas de almacenaje.

Antes de su apertura, los pacientes del Centro de Salud Cáceres, que han sido atendidos de forma provisional durante la obra en el complejo Legazpi, recibirán un mensaje SMS para notificarles la apertura al público del renovado dispositivo.

Con estos dos centros de Atención Primaria, la Comunidad ha puesto en marcha un total de ocho esta Legislatura, que se suman al de Collado Villalba, Navalcarnero II, Parla Este, Parque Oeste (Alcorcón), Sevilla la Nueva, Las Tablas (Madrid capital). "Todos ellos forman parte de los 34 previstos por el Ejecutivo autonómico para este periodo", ha rematado.