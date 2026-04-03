La Comunidad acerca la Semana Santa a los mayores con un taller de torrijas en una residencia de Pozuelo de Alarcón

La consejera de Familia, Ana Dávila, participa en un taller de torrijas en la residencia Amavir de Pozuelo de Alarcón. - EUROPA PRESS

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha acercado la Semana Santa a las personas mayores con un taller de elaboración de torrijas en la residencia Amavir de Pozuelo de Alarcón.

Según ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, esta actividad está enmarcada en los programas de envejecimiento activo que tienen como objetivo acercar la Semana Santa a los mayores y fomentar "su participación" en este tipo de iniciativas.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad, Ana Dávila, ha participado en este taller donde ha destacado esta experiencia, que acerca a "tradiciones tan propias" de estos días.

"Para nuestro modelo de atención es un ejemplo de convivencia, de participación y de respetar las tradiciones. Así que hemos querido estar con nuestros mayores hoy aquí celebrando la Semana Santa", ha señalado la consejera.

Además, ha subrayado la apuesta del Gobierno regional por ofrecer "espacios confortables" para los mayores y "una atención integral que responda a sus necesidades, permitiéndoles vivir donde deseen".

La Residencia Amavir Pozuelo cuenta 180 plazas residenciales, 63 de ellas financiadas por la Administración madrileña, y con 40 de atención diurna, de las que 20 son públicas. En total, la Comunidad de Madrid destina 1,6 millones de euros anuales para su mantenimiento.