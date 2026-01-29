La Comunidad acoge el encuentro anual de Readi, un proyecto europeo para ampliar el alcance social de ensayos clínicos

Encuentro anual de READI - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha inaugurado este jueves la reunión anual de Readi, proyecto europeo que persigue mejorar la inclusión de poblaciones infrarrepresentadas en los ensayos clínicos.

En concreto, se trata de un proyecto para ampliar el alcance social de los ensayos clínicos, extendiéndose a colectivos como minorías étnicas, residentes en zonas rurales o ciudadanos con bajo nivel sociocultural.

Coordinado por el Hospital público La Paz de la capital, forman parte de él 73 organizaciones de 18 países, entre ellas también el Hospital público de Getafe.

Durante su intervención en la sesión celebrada en la Universidad Autónoma de Madrid, la consejera ha señalado que el sistema sanitario regional atiende a más de 7 millones de personas con una diversidad social, cultural y clínica que deben estar presente también en la investigación.

"Incorporar esa diversidad no es solo una cuestión de equidad, sino una condición imprescindible para mejorar la calidad de la evidencia científica, la práctica clínica y las políticas públicas de salud", ha explicado la máxima responsable de la Sanidad madrileña.

Para alcanzar el propósito del proyecto, según ha explicado el Gobierno regional, se ha involucrado a investigadores, pacientes, agencias reguladoras, comités de ética o representantes de la industria farmacéutica. Además, incorpora una plataforma digital para facilitar la conexión entre pacientes y el resto de instituciones y colectivos involucrados en la investigación clínica