La Comunidad activa el nivel de precaución por frío, con mínimas por debajo de 1,5 grados para este martes

Archivo - Un hombre se pone unos guantes en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 de precaución por frío en la región ante la previsión de cara a los tres próximos días, con mínimas por debajo de 1,5 grados para este martes.

En concreto, la Dirección General de Salud Pública ha activado el nivel 1, el segundo más alto, ante una bajada de temperaturas de cara a las próximas horas, tras mínimas registradas esta madrugada de -0,1º bajo cero.

Así, este martes se prevén temperaturas mínimas de -1,3º, que subirán hasta -1º de cara al miércoles y que se elevarán el jueves hasta los 4,5º, según el Boletín de Olas de Frío publicado este lunes.

Este boletín recoge la evolución de temperaturas mínimas previstas para los tres próximos días elaborada a partir de la media de las temperaturas de los observatorios de Barajas, Cuatro Vientos, Getafe y Retiro facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

RECOMENDACIONES

Desde Salud Pública recuerdan que el frío agrava las enfermedades que afectan al corazón y a los pulmones, y favorece los resfriados, las infecciones bronquiales y la gripe, entre otras. Son particularmente vulnerables a los efectos del frío, las personas mayores, con dolencias crónicas (cardíacas, respiratorias, etc.), los bebés y las personas sin hogar o con privaciones económicas.

Por ello, recomiendan mantener encendida en casa una fuente de calor, cerrando bien puertas y ventanas y dejando pasar el sol lo máximo posible. No obstante, hay que tener precaución con estufas de leña y gas para evitar incendios e intoxicaciones por monóxido de carbono.

Hay que abrigarse adecuadamente, mejor con varias capas de ropa, y asegurarse de tener suficiente comida y sus medicamentos en la vivienda. También aconsejan evitar estar quieto mucho tiempo, pues la actividad física combate el frío y beneficia la salud. Se debe evitar beber alcohol porque aunque al principio produce calor, después puede llegar a provocar hipotermia.

Asimismo, recomiendan, entre otras medidas, estar siempre bien informado de las previsiones meteorológicas antes de salir de casa y extremar la precaución para evitar caídas cuando se producen heladas en la calle.