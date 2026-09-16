Comunidad acusa al denunciante de manipular 57 casos en listas del Ramón y Cajal y niega que sea una práctica extendida

Archivo - Fachada del Hospital Universitario Ramón y Cajal, a 27 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado este miércoles que fue el propio denunciante el que "manipuló las listas de espera de manera irregular" en el Hospital Ramón y Cajal en 57 casos concretos y ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de "boicotear y generalizar" estos casos al comportarse como una "activista".

Lo ha expresado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno donde la consejera ha criticado el nuevo "intento de volver a fabricar una mentira para atacar" al Gobierno madrileño ya que se trata de la manipulación de 57 casos de lista de espera de traumatología "aunque la ministra quiera convencer de que es un caso generalizado".

Según el periódico 'El País', dos jefes médicos del centro rebajaron la gravedad de los pacientes para mejorar el balance de sus listas de espera para cirugías a espaldas de los sanitarios, en base a unos documentos y correos aportados por el cirujano Alberto Martos, que denunció lo ocurrido ante la gerencia del centro sin lograr una respuesta.

Matute ha explicado que es el mismo denunciante "quien manipuló las listas de espera", un trabajador del Hospital Ramón y Cajal "que ha manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos", por lo que en verdad "se ha denunciado a sí mismo".

"Los responsables del centro lo detectaron y esta irregularidad fue percibida por escrito", ha detallado, además de apuntar a un problema entre dos profesionales y de criticar que García tenga en consideración a un "denunciado con expedientes disciplinarios que además ha sido acusado por rajar las ruedas del coche y rayar el coche de su jefe de servicio".

NIEGA QUE SEA UN CASO EXTENDIDO EN OTROS HOSPITALES

Considera la líder sanitaria madrileña que la que manipula "es la ministra" al extender este caso a todos los hospitales madrileños "el comportamiento de un profesional concreto", además de incidir en que los centros madrileños son "los mejores de toda España y lo van a seguir siendo", además de tener "las menores listas de espera de España".

"Vamos a seguir trabajando con rigor para que las sigan teniendo y es absolutamente falso que se maquillen o manipulen. La peor ministra de Sanidad de la historia de España no soporta el éxito de la sanidad madrileña y es una activista cuya principal misión es boicotear la sanidad madrileña", ha afirmado, además de asegurar que se han abierto diligencias informativas para esclarecer los hechos.