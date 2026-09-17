Óscar López asegura que hay "documentación" sobre las listas del Ramón y Cajal: "No es un médico solo, son muchos más"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, interviene durante una visita a la caseta del PSOE instalada con motivo de las Fiestas Patronales de Móstoles - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha recalcado que hay "documentación" que "demuestra lo que está pasando" con el presunto maquillaje de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal y ha cargado contra la Comunidad de Madrid por tratar de volver la polémica "una cuestión sobre el médico".

"No es un médico solo, son muchos más", ha lanzado el ministro en una entrevista en 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, en la que ha reprochado al Ejecutivo regional "perseguir al denunciante" y en la que ha recalcado que "no es un médico solo" sino que "son muchos más".

Esta semana el periódico 'El País' publicaba que dos jefes médicos del centro rebajaron la gravedad de los pacientes para mejorar el balance de sus listas de espera para cirugías a espaldas de los sanitarios, en base a unos documentos y correos aportados por el cirujano Alberto Martos, que denunció lo ocurrido ante la gerencia del centro sin lograr una respuesta.

Por contra, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, aseguraba el miércoles que fue el propio denunciante el que "manipuló las listas de espera de manera irregular" en el Hospital Ramón y Cajal en 57 casos concretos.

Para Óscar López esta acusación es "el método" del Gobierno autonómico. "Cuando fueron las víctimas de residencias, persiguieron a las familias de las residencias. Cuando ocurrió lo que ocurrió con su novio, persiguió al fiscal general del Estado, persiguió a Pablo Casado...", ha apuntado el ministro, quien ha asegurado que "perseguir a la víctima es lo que hace la Comunidad de Madrid".

Además, ha entrado en el fondo del estado de la Sanidad madrileña y ha apuntado que hay 9.000 mujeres esperando una cita para una mamografía y que se ha superado el millón de personas en listas de espera. Entiende que esto "no es casualidad" y que "no cae del cielo", sino que se trata de "una apuesta determinada para alargar las listas de espera".

"Esta es la gran trampa del PP de Madrid. Aquí en Madrid hay libertad de elección (...) Elija, o va usted a una cita a un hospital público dentro de seis meses, o va usted a un hospital de Quirón, aunque sea a las seis de la mañana, la semana que viene", ha rematado el líder de los socialistas madrileños.