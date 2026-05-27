Comunidad acusa a Díaz de estar "más pendiente" de un Gobierno "corrupto" que de actualizar fondos de CCAA para empleo

Archivo - La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante una entrevista para Europa Press, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha acusado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de estar "más pendiente" de justificar su presencia en "el Gobierno más corrupto de la democracia" que de actualizar el reparto de fondos de comunidades autónomas para políticas activas de empleo.

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios tras participar en la Conferencia Sectorial celebrada este miércoles en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en las que ha señalado que la Comunidad de Madrid recibe cada año "menos fondos" para estas políticas porque, según ha señalado, el sistema de reparto "no está actualizado".

"No es posible que cada año la Comunidad de Madrid reciba menos fondos para políticas activas de empleo simplemente porque el reparto de los fondos no está actualizado y probablemente no está actualizado porque la ministra está más pendiente de justificar su presencia en el Gobierno más corrupto de la democracia que en estar al trabajo, actualizar esos fondos y ese reparto", ha afirmado.

Por otro lado, Albert también ha advertido de que no se ha tenido en cuenta, en el proceso de regularización de inmigrantes, el impacto que esta medida tendrá en las oficinas de empleo y en los centros de formación, que, según ha indicado, "van a sufrir un mayor incremento en costes".

Según la consejera, el Ministerio de Trabajo derivó esta cuestión al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, algo que, a su juicio, evidencia que el Gobierno central "no soluciona los problemas", sino que "los traslada de ministerio a ministerio".

Por último, Albert ha criticado el Real Decreto de control horario, que ha calificado como "error", al considerar que "impone" nuevas cargas a pymes y micropymes y puede provocar la desaparición de muchas de ellas porque, según ha sostenido, "es imposible llevarlo a cabo". "Y ella lo sabe", ha zanjado.