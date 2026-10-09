La Comunidad acusa a Más Madrid de introducir "el matonismo en la Asamblea" tras las "amenaza explícita" a Ayuso

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 20 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha acusado este viernes a Más Madrid de haber introducido "el matonismo en la Asamblea" con la "amenaza explícita" que creen que su portavoz, Manuela Bergerot, lanzó a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

El PP de Madrid presentó este jueves una denuncia contra Bergerot por su intervención en la sesión de control del Pleno. "En las calles de Madrid no va a haber paz", vaticinó tras el desahucio y fallecimiento de Maricarmen durante la sesión de control. Ante estas palabras, Ayuso le preguntó directamente si le estaba "amenazando físicamente".

En declaraciones a los periodistas, tras la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género celebrada en la sede de la Consejería de Presidencia, el también portavoz regional ha justificado la denuncia en que Bergerot "amenazó de forma directa a toda la bancada 'popular' y, en concreto, a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid".

Además, ha recordado que se ha enviado un requerimiento a la Delegación del Gobierno "para que garantice la seguridad del orden público" durante la campaña.

García Martín ha hecho hincapié en que esto "no es la primera vez" que pasa, sino que ya se vio "como la propia Mónica García", ministra de Sanidad, "amenazó con el gesto de una pistola" también a Ayuso.

Sostiene que Más Madrid es "un partido que no tiene propuestas, que no tiene objetivos, que no es capaz de llevar nada constructivo a la Asamblea". Así, ha considerado que se han vuelto a pasar "líneas rojas" que no solo rompen con "la cortesía parlamentaria" sino que son situaciones que no deben darse en un parlamento.