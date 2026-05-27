La Comunidad advierte de la llegada este miércoles de una masa de aire africano a la región

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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha advertido de la llegada de una masa de aire africano con concentraciones de polvo en superficie este miércoles a la región que puede afectar a la salud de la población, especialmente de los más vulnerables.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha avisado de la intrusión de una masa de aire africano en la zona centro de la Península, según la información facilitada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Conejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En concreto, durante este miércoles podrían registrarse concentraciones de polvo a nivel superficie de entre 5 y 200 microgramos por metro cúbico en la zona centro de la Península Ibérica.

Aunque este episodio previsto no supone un riesgo marcado para la salud, se ha hecho un llamamiento de cautela a los madrileños, a los que pide se evitar esfuerzos físicos al aire libre mientras dure el episodio y se aconseja acudir a un centro de salud en caso de dificultad respiratoria.

Asimismo, se recomienda que las personas con problemas respiratorios reduzcan la realización de actividades que supongan esfuerzo físico al aire libre y, con objeto de reducir los niveles de partículas en el aire ambiente, se recomienda a la población la utilización del transporte público.