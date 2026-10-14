La Comunidad agotará "todas las vías judiciales" para se que levante "de manera inmediata" la acampada de Sol

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha indicado este miércoles que el Gobierno regional agotará "todas las vías judiciales" para que se levante "de manera inmediata" la acampada en la Puerta del Sol por la vivienda y no descarta presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objetivo de que la Delegación del Gobierno desaloje la plaza.

García Martín ha señalado que la acampada, que ya va camino de tres semanas, "está ocupando un espacio que es de todos" los madrileños, además de estar "vandalizando el patrimonio común" y "arruinando a los comerciantes de la zona", tal y como ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Además, seguimos muy preocupados porque no conocemos el origen o las vinculaciones de algunas entidades que se han sumado a esta acampada", ha insistido.

A ello, ha añadido que tienen conocimiento de la presencia de entidades "de carácter radical", algo que han trasladado a la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional, que ahora "tendrán que investigar para efectivamente poder aclarar qué entidades están allí, quién está gestionando esta acampada de Sol que desde luego es cualquier cosa menos pacífica".

Ha recordado que este martes enviaron nuevamente una carta al Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al que consideran "responsable" de la "falta de seguridad", "para exigirle el desalojo de la plaza" porque, según ha asegurado García Martín, "no está garantizada la seguridad de los usuarios que utilizan el Metro de Madrid" y las vías de evacuación de la Puerta del Sol "están absolutamente ocupadas".

Además, ha condenado "las agresiones realizadas por encapuchados este lunes y denunciadas por una periodista de Telemadrid que se encontraba haciendo su trabajo en la Puerta del Sol".