La Comunidad alerta del repunte del IPC y las dificultades para llegar a fin de mes: "Estamos francamente preocupados"

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante un Desayuno Informativo Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha alertado del repunte del Índice de Precios del Consumo (IPC) tras dispararse un 4,9% en septiembre y ha advertido de las dificultades para llegar a fin de mes.

"Estamos francamente preocupados ante esta subida de la cesta de la compra de todos los ciudadanos", ha trasladado la responsable de la Economía madrileña a los medios de comunicación tras un encuentro informativo.

Este martes se conocía que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, según los datos avanzados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha atribuido este fuerte repunte al encarecimiento de los combustibles y a la evolución del precio de los paquetes turísticos.

Ante ello, Albert ha incidido en que con este aumento de la cesta de la compra se dificulta llegar a fin de mes y ha recalcado que junto a este ascenso de los precios el Gobierno de España también ha impulsado "una subida de más de 100 impuestos y cotizaciones" desde que llegara a Moncloa. "Hacen que la renta disponible que le queda al ciudadano para hacer frente a esa subida de la cesta de la compra sea complicada. Completamente imposible", ha rematado.