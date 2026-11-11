La Comunidad amplía servicios mínimos en la huelga educativa indefinida e incluye el 2ºde Bachillerato por la PAU

Numerosas personas sostienen una pancarta con lema 'Da igual a quién vayas a votar, que corregir el finde te va a tocar' durante una concentración de la comunidad educativa, frente a la Consejería de Educación, a 5 de noviembre de 2026, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid va a modificar la orden de servicios mínimos de la huelga indefinida educativa que comenzó el pasado 14 de octubre para garantizar la continuidad de la actividad lectiva y reforzará la atención al alumnado de 2º de Bachillerato para evitar perjuicios a los estudiantes que se presentan a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) al final del curso.

El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles el informe sobre los cambios previstos en este escrito, que tienen como objetivo proteger el interés superior del menor y evitar que la prolongación de los paros "comprometa la adquisición de los conocimientos", ha afirmado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.

La titular educativa madrileña ha señalado que buscan proteger el "interés general del menor" y evitar que la prolongación de los paros "comprometa" a los alumnos. "Con carácter general no vamos a modificar todos los servicios mínimos, se mantienen, pero sí que vamos a introducir medidas adicionales en las enseñanzas en las que la pérdida acumulada de clases puede provocar un perjuicio especialmente grave", ha valorado.

Así, ha explicado que convocarán al Comité de Huelga hoy mismo y se firmará la orden con el objetivo de que entre en vigor la semana que viene, que podrá ser ya efectiva. A ello, ha añadido que no se puede negociar "con quien no quiere negociar" y ha defendido que la Comunidad está sentada en las mesas de negociación "prácticamente todas las semanas con los legítimos representantes" de los sindicatos.

El texto, que se presentará al Comité de Huelga y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), mantiene las dotaciones vigentes en los colegios, con un maestro por cada 50 escolares, y en los centros de Secundaria y de Formación Profesional (FP) de grado básico, con un profesor por cada 90 estudiantes.

LOS CAMBIOS

Como novedad, se especifica un servicio mínimo reforzado en Bachillerato, FP de grado medio o superior o cursos de especialización (hasta ahora se le aplicaba lo fijado para Secundaria) y se establece un profesor por cada 70 alumnos.

Además, en 2º de Bachillerato, todos los profesores que impartan las materias evaluables en la PAU, como Lengua o Inglés, tendrán que cubrir al menos el 50% de las horas lectivas semanales de estas materias, un porcentaje que se incrementará hasta el 90% a medida que se acerque la fecha de la prueba.

Por otro lado, la orden recoge que en el último curso de cada etapa (6º de Primaria, 4º de ESO y segundo curso de FP de grado básico, medio y superior) se asignará un docente adicional por cada tres grupos; y se precisan las funciones del personal designado como servicio mínimo para cada jornada.

Si la dotación supera las necesidades del centro, el equipo directivo redistribuirá al profesorado para evitar duplicidades, de tal modo que si el docente que está de servicio mínimo atiende a su grupo habitual, deberá impartir clase con normalidad y avanzar en el temario previsto.

En caso de que se hagan cargo de otros estudiantes, garantizarán una atención educativa básica y efectiva, que podrá incluir actividades de repaso, comprensión lectora, cálculo o razonamiento matemático, sin que ello suponga "en ningún caso la sustitución plena del docente que secunde la huelga".

El texto protege expresamente las actuaciones académicas no aplazables de estos centros, dictaminando que haya servicios mínimos para garantizar las sesiones de evaluación, las calificaciones, las decisiones de promoción o titulación, actas, reclamaciones o la gestión de documentación para la PAU, así como las pruebas de acceso a los ciclos de FP.

PLANES DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y TUTORÍAS

Aparte de la orden, el Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades está ultimando el contenido de dos instrucciones que remitirá a los centros con medidas para ayudar a los equipos directivos a trabajar con los estudiantes que se hayan podido ver afectados por los paros y las horas perdidas de clase; así como con información para garantizar la neutralidad institucional y docente en estos espacios.

La primera recoge actuaciones extraordinarias orientadas a que las direcciones de los centros puedan conocer con precisión la pérdida de actividad lectiva de cada grupo y materia para reorganizar la enseñanza durante el tiempo lectivo que resta del curso y facilitar que el alumnado alcance los objetivos de aprendizaje previstos.

Estas medidas se dirigen a todos los estudiantes, con especial atención a los de los últimos cursos de cada etapa y a quienes tienen necesidades específicas de apoyo educativo.

Entre ellas, figuran planes individuales de refuerzo para quienes acumulen mayor retraso, el acceso a las instalaciones escolares (como bibliotecas o aulas de informática) para aquellos que carezcan de medios en casa y una mayor dedicación a la tutoría y la orientación académica. La aplicación de estas medidas, de las que se informará a las familias de los alumnos, respetará en todo momento el derecho de huelga.

SIN MENSAJES POLÍTICOS EN LOS CENTROS

La segunda instrucción se hará llegar a las direcciones de área territorial, servicio de Inspección Educativa y a todos los centros docentes públicos para reforzar "el deber de neutralidad institucional y docente ante el alumnado en el sistema educativo madrileño".

El texto será de obligado cumplimiento para el personal docente y de administración y servicios, y tiene como objetivo evitar la difusión de planteamientos ideológicos y cualquier forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar.

Así, se recuerda que no se debe transmitir a los alumnos "opiniones políticas, ideológicas o partidistas ni colocar pancartas, carteles o símbolos con este tipo de contenido en fachadas, pasillos y demás espacios que utilizan los menores, excepto en los tablones sindicales de los que disponen todos los centros". La dirección del centro estará obligada a retirar estos elementos y comunicar las incidencias, que serán valoradas por la Inspección Educativa.

"Los centros obviamente están para enseñar y deben estar libres de cualquier movilización o de cualquier escenario de confrontación política o sindical", ha señalado la consejera de Educación.

PROFESORADO EN HUELGA

El profesorado en huelga en la Comunidad de Madrid reclama reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.