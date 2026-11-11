Profesores de la pública llenan de verde vagones y estaciones de la L5 de Metro: "Sin vivienda no hay educación"

Los profesores de la pública llegan la Línea 5 de Metro de Madrid con su característico color verde. - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decenas de profesores de la pública con sus características camisetas verdes han llenado los vagones y estaciones de la Línea 5 de Metro de Madrid para reivindicar que "sin vivienda, no hay educación" en su quinta semana de huelga indefinida y coincidiendo con la huelga general.

Los docentes se han subido en grupos a las 11 horas desde diferentes estaciones de la Línea 5, entre ellas, Alonso Martínez, donde se han concentrado en el andén con palmas, pitos, y gritos de : 'Sin vivienda no hay educación', 'Educación pública y de calidad' o 'Zarzalejo, dónde estas'.

Además, una vez que se han subido a los vagones han continuado coreando sus reivindicaciones y algunos de ellos han repartido panfletos con información sobre la huelga general de este miércoles.

Entre ellos, una profesora de un instituto de Vallecas que ha alertado de "la precariedad y asfixia" en el profesorado por parte de la Administración. Asimismo, ha manifestado que tienen la esperanza de que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, se siente "ya" a negociar porque, a su juicio, "es su trabajo".

Tras recorrer varias estaciones de Metro como Chueca o Gran Vía, los docentes se han bajado en la Plaza de Callao casi a las 12 horas y han subido las escaleras de la boca de Metro mientras coreaban: 'Huelga general' o 'La profe luchando también está enseñando'.

En este sentido, después de participar en la acción que se ha desarrollado bajo el lema 'En la huelga general, la verde es nuestra', la portavoz de la Asamblea Docente de Menos Lectivas, Ana Vicentí, ha reivindicado, en declaraciones a los medios que su lucha está "íntimamente asociada a la lucha por la vivienda".

LA HUELGA DE VIVIENDA Y DE EDUCACIÓN "ÍNTIMAMENTE ASOCIADAS"

"La crisis educativa y de vivienda en la Comunidad de Madrid es mucho mayor que en otras regiones españolas", ha alertado. Al hilo, ha señalado a la Comunidad de Madrid por "deducir que hay una libertad de elección educativa real", mientras el alumnado y sus familias padecen "escasez de vivienda, dificultad para acceder a un alquiler o tienen que estar cambiando cada dos por tres de vivienda".

Además, ha sostenido que es "muy importante" que para los docentes que están en primera línea atendiendo "las necesidades del alumnado" se garanticen "tanto los recursos" que necesitan ellos desde los centros educativos, como también "una vivienda digna para las familias y el alumnado".

"Insisto en que las docentes somos las que estamos en más contacto con los menores y en la Comunidad de Madrid tienen muchísimos problemas de acceso a la vivienda, hacinamiento, inseguridad, tienen que cambiar muchas veces de casa, cambian de centro escolar y eso afecta a su derecho a la educación", ha destacado.

Por otro lado, Vicentí ha señalado que siguen "sin saber nada" de Zarzalejo. "Estamos preparando diferentes acciones legales, tanto las docentes como las familias, que iremos anunciando los próximos días, porque no está cumpliendo con su obligación legal", ha concluido.

Los sindicatos convocantes de la huelga educativa, que comenzó el 14 de octubre, han cifrado el seguimiento de huelga de este miércoles en un 50% que, según han señalado a Europa Press, "va subiendo".

Entre sus reivindicaciones, los profesores reclaman "reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad". También piden medidas "contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo".

Exigen "una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales".