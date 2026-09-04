La Comunidad aprueba la desafectación de la vía pecuaria que cruza Ifema para modificar su trazado en el circuito de F1

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MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la desafectación de 21.330 metros cuadrados (m2) de terrenos de la vía pecuaria Vereda de los Leñeros, un trazado que cruza Ifema Madrid y que ahora se modificará para dejar vía libre a la actividad del recinto, incluido el Gran Premio de Fórmula 1 de la capital.

Así queda recogido en una resolución publicada este viernes por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y recogida por Europa Press, en la que se precisa que esta decisión del Consejo de Gobierno se adopta atendiendo a solicitud promovida por Ifema y presentada por el propio Ayuntamiento de la capital el pasado mes de abril.

En su argumentación, la Comunidad de Madrid ha señalado que los terrenos de la vía pecuaria Vereda de los Leñeros se encuentran actualmente "ocupados por instalaciones y pabellones de Ifema", lo que ha "desvirtuado la naturaleza de la vía pecuaria", imposibilitando su uso real como vía de tránsito ganadero.

El nuevo trazado propuesto para esta vía pecuaria conecta con la Vereda de Valdecarros, al norte de la M-11, para dirigirse después hacia el sur a través de una pasarela sobre la carretera hasta el Bosque de los Abrazos Perdidos. En este espacio la nueva vía pecuaria contará con un "gran descansadero" para un trazado "idóneo y más funcional al existente", según defiende la Comunidad.

De hecho, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid consultadas por Europa Press han destacado que la aprobación del tratado alternativo atenderá a una modificación puntual para el parque ferial "que no pudo realizarse en 2025 por su complejidad".

En 2005 el Consejo de Gobierno aprobó la modificación que no se pudo llevar a cabo dada su "gran complejidad técnica" y a que no permitiría alcanzar los objetivos del Ejecutivo madrileño en materia de vías pecuarias, para recuperar su integridad física y revitalizar el uso de la Red, por lo que no llegó a ejecutarse este trazado alternativo.

Ahora, esta desafectación de 21.330 m2 de la vía pecuaria es el paso previo necesario establecido por ley para la modificación del trazado. Así, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación emitió un informe a mediados de agosto en el que recogía la conveniencia de la desafectación y la entrega de los terrenos obtenidos a la entidad promotora.

"La aprobación de la desafectación supone un beneficio directo para los ciudadanos que permitirá recorrerla en condiciones de comodidad y seguridad, ya que se trata de un tramo funcional, que será objeto de acondicionado y señalización y que mantiene la continuidad de la vía pecuaria Vereda de los Leñeros", defiende en todo caso la Comunidad de Madrid en la resolución del BOCM.

PLAN ESPECIAL DE IFEMA JUDICIALIZADO

El Ayuntamiento de Madrid aprobó en julio de 2024 el Plan Especial de Definición de Redes en parque Ferial Juan Carlos I y su entorno para usos deportivos, una iniciativa promovida por Ifema Madrid que buscaba adaptar la regularización de la zona al incremento de su actividad y que posibilitara la celebración de la Fórmula 1.

Grupos ecologistas y la oposición advirtieron desde un primer momento que este plan era "una chapuza" y tenía "un defecto jurídico enorme". Ahora, los socialistas consideran que esta desafectación dos años después de la vía pecuaria "deprisa y corriendo" les da la razón.

"Advertimos de que este Plan Especial tenía un defecto jurídico enorme, una chapuza que nunca entendimos como se había podido dejar pasar", ha señalado el concejal del Grupo Municipal Socialista Antonio Giraldo en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

El edil ha puesto el foco en la desafectación "a toda prisa" de la Vereda de los Leñeros, lo que a su entender evidencia que cuando al Ayuntamiento y la Comunidad "les interesa algo, bien que se dan prisa" en medio de un plan especial judicializado.

"Están haciendo todo lo posible para evitar que esto acabe en otra anulación en los tribunales, que es lo que le suele pasar a este Equipo de Gobierno haciendo chapuza tras chapuza. Pero no será porque desde el Grupo Municipal Socialista no les advertimos hace ya dos años de que esto era insalvable", ha remachado.

Sin embargo, desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior señalan que la modificación de la vía pecuaria "resolverá un problema histórico" y devolverá la continuidad a un trazado que la carretera M-11 partió allá por 2005 y dejó "inhabilitada" en un recorrido que atraviesan los pabellones de Ifema.