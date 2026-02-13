La Comunidad apunta al "final de la ola" de precipitaciones pero insiste en seguir vigilantes en el Jarama y otros ríos

El río Alberche a su paso por Aldea del Fresno, a 12 de febrero de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este jueves los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en cinco tramos del r - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha señalado podría haber llegado el "final de la ola" de precipitaciones que se han sucedido en la región en los últimos días, si bien ha incidido en mantener la vigilancia sobre el caudal de los ríos, especialmente el Jarama.

Novillo ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha reforzar el control y prevención sobre las zonas inundables y los tramos de los ríos donde se han registrado amenazas de desbordamientos. En concreto, ha destacado la situación en San Fernando de Henares o en Titulcia, donde el caudal Jarama ha crecido considerablemente.

Asimismo, la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid se encuentra realizando "una evaluación de daños en cultivos", según ha destacado Novillo en declaraciones a la prensa desde el Club Financiero Génova, donde ha participado en una reunión de la Aceleradora Urbanística impulsada por la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, el consejero ha incidido en que las precipitaciones derivadas de la sucesión de borrascas que ha atravesado el país ha provocado que los embalses de la región se encuentren al 85% de su capacidad, obligando a liberar agua para garantizar la seguridad hidrológica.

"Estamos al 85% de la capacidad de agua embalsada por parte de Canal de Isabel II y eso nos hace que tengamos que hacer previsión de desembalses para poder absorber todo el manto nevoso que tenemos en la Sierra y futuras precipitaciones. El resguardo de las presas es nuestra prioridad por seguridad", ha aseverado.

Finalmente, Novillo ha resumido la situación equiparándola a la de las copiosas precipitaciones de marzo del año pasado. "Es una situación parecida", ha manifestado el consejero, que sin embargo ha matizado que en esta ocasión no hay tanto volumen o caudal, ni tantos daños provocados por las crecidas de ríos.