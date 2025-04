La Comunidad asegura que corresponde a Interior cesar la declaración de emergencia nacional y ya no detecta incidencias

972690.1.260.149.20250430132746 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con empleados de Metro de Madrid tras el apagón que dejó sin luz este lunes a España - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que le corresponde al Ministerio de Interior cesar la declaración de emergencia nacional tras el apagón y ha informado de que ya no se detecta ninguna incidencia en la región a causa de ese corte durante horas en todo el territorio nacional.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado esta mañana el cese de la declaración de emergencia de interés nacional para seis de las ocho comunidades autónomas que la solicitaron, excepto para Madrid y Extremadura, que se mantienen en el Nivel 3 de emergencia de Protección Civil porque no han reclamado aún su desactivación tras el apagón.

"La propia ley, en ese sentido, es muy clara. Lo que determina es que es el ministro de Interior (Fernando Grande Marlaska) quien, de motu proprio o a petición de las comunidades autónomas o del delegado del Gobierno, lo puede solicitar (...) Quien tiene que declarar la emergencia y su finalización es el Ministerio del Interior", ha trasladado el consejero.

Además, ha informado de que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero responsable de Interior, Carlos Novillo, han hablado con el ministro sobre este asunto.

En cuanto a sus competencias, García Martín ha subrayado que no se está detectando ningún tipo de incidencia. "Entendemos que si ellos tampoco están detectando ningún tipo de incidencias en las responsabilidades que competen a la Administración General del Estado, ya no tendría sentido mantener la declaración de interés nacional y, por tanto, se debería proceder a su cese", ha insistido, si bien ha pedido no "polemizar" en este asunto.

Asimismo, el consejero ha valorado de "incomprensible" que doce horas más tarde el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "no diera la cara". "Le pedimos al Gobierno central que asumiera su responsabilidad. Nosotros no tenemos competencias en materia de seguridad, y por eso entendíamos que el Gobierno tenía que declarar la emergencia de interés nacional, porque si un apagón generalizado en toda España no es una emergencia de carácter nacional, nada lo va a ser", ha justificado.

Por último, también ha tildado de "grave y preocupante" que a estas alturas todavía no se conozcan las causas de este apagón generalizado, además de insistir en que el Gobierno central "volvió a ser ineficaz y volvió a ser lento".